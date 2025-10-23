El Ikon Pass se expande a 9 áreas de esquí en Asia

Las adiciones incluyen la estación de esquí más grande y más alta de Japón, Shiga Kogen Mountain Resort, junto con Yungding Snow Park, una sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 a aproximadamente una hora de Beijing en tren de alta velocidad.

El Ikon Pass ahora ofrece hasta 77 días de esquí y snowboard en toda Asia para la temporada de invierno 2025-2026.

El Ikon Pass es distribuido por Alterra Mountain Company, propietaria de Deer Valley Resort y Solitude en Big Cottonwood Canyon.

Alterra ha añadido 19 nuevas áreas de esquí al pase desde el invierno pasado, según el Storm Skiing Journal .

En total, los titulares del pase tienen acceso a 72 áreas de esquí en cinco continentes y 13 países, según la compañía.

Vea los detalles completos sobre el nuevo acceso del Ikon Pass .

Artículo traducido por Connor Hollison