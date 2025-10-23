El Ikon Pass se expande a 9 áreas de esquí en Asia
El Ikon Pass está añadiendo acceso a siete estaciones de esquí en Japón, junto con destinos en Corea del Sur y China.
Las adiciones incluyen la estación de esquí más grande y más alta de Japón, Shiga Kogen Mountain Resort, junto con Yungding Snow Park, una sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 a aproximadamente una hora de Beijing en tren de alta velocidad.
El Ikon Pass ahora ofrece hasta 77 días de esquí y snowboard en toda Asia para la temporada de invierno 2025-2026.
El Ikon Pass es distribuido por Alterra Mountain Company, propietaria de Deer Valley Resort y Solitude en Big Cottonwood Canyon.
Alterra ha añadido 19 nuevas áreas de esquí al pase desde el invierno pasado, según el Storm Skiing Journal.
En total, los titulares del pase tienen acceso a 72 áreas de esquí en cinco continentes y 13 países, según la compañía.
Vea los detalles completos sobre el nuevo acceso del Ikon Pass.
Artículo traducido por Connor Hollison