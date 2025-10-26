© 2025 KPCW

Los votos de West Hills serán contados, a la espera de un fallo final

Published October 26, 2025 at 8:47 AM MDT
a ballot drop box is pictured at francis city hall in summit county
Se ve un buzón de votación en el Ayuntamiento de Francis, cerca del propuesto pueblo de West Hills.

La Corte Suprema de Utah dice que una polémica elección de incorporación del Condado de Summit debe seguir adelante, antes de que decida si es constitucional.

En otra reversión, la elección de West Hills vuelve a estar en marcha, por ahora.

El viernes por la tarde, la Corte Suprema de Utah suspendió un fallo de un tribunal inferior que consideraba inconstitucional el propuesto pueblo entre Kamas y Hideout.

La Oficina del Secretario del Condado de Summit había dicho que no reportaría los resultados de la elección de incorporación, pero ahora contará los votos con normalidad. Haga clic aquí para más información.

This is the final map of West Hills' proposed boundaries. It is roughly 3,600 acres.
LRB Public Finance Advisors
Este es el mapa final de los límites propuestos de West Hills. Es de aproximadamente 3,600 acres.

La Corte Suprema aún tiene que pronunciarse sobre la constitucionalidad del pueblo propuesto, y todavía podría hacerlo antes del Día de las Elecciones, el 4 de noviembre.

Ha programado argumentos orales para el martes 28 de octubre, a la 1 de la tarde.

Los demandantes que buscan detener la elección de West Hills son 10 propietarios de tierras de la zona que alegan haber sido tratados de manera diferente e injusta durante el proceso de incorporación.

Los demandados son la vicegobernadora de Utah, Diedre Henderson—cuyos abogados no han tomado una posición sobre si el proceso fue constitucional—y el patrocinador del pueblo, el abogado de bienes raíces Derek Anderson.

Solo las personas dentro de los límites propuestos del pueblo de 3,600 acres pueden votar sobre la incorporación.

Según la oficina del secretario, hay 96 votantes registrados dentro de estos límites. En enero, solo había 47.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
