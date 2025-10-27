Deer Valley propone un área adicional de asientos cubiertos en Silver Lake

Deer Valley Resort La carpa temporal de invierno se colocará junto al Silver Lake Lodge, donde está el sombreado rojo.

La Comisión de Planificación de Park City (Park City Planning Commission) aprobó un permiso de uso condicional en su reunión del jueves 23 de octubre que permite al resort instalar una carpa junto al lodge durante la temporada de esquí.

La carpa de 1,500 pies cuadrados podría acomodar a unas 108 personas adicionales para cenar a la hora del almuerzo. El lugar sirvió anteriormente como una "playa de esquí" con sillas reclinables. El resort dice que la playa será reubicada.

Park City Municipal y Deer Valley Resort son patrocinadores financieros de KPCW .

Artículo traducido por Connor Hollison