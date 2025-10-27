© 2025 KPCW

Deer Valley propone un área adicional de asientos cubiertos en Silver Lake

KPCW | By Sydney Weaver
Published October 27, 2025 at 7:21 AM MDT
The Silver Lake Lodge can be seen from the ski runs above. The temporary tent will go to the left of the lodge, where white, plastic chairs are normally placed.
Deer Valley Resort
El Silver Lake Lodge se puede ver desde las pistas de esquí superiores. La carpa temporal se colocará a la izquierda del lodge, donde normalmente se sitúan sillas de plástico blancas.

Deer Valley Resort busca ampliar sus asientos en el Silver Lake Lodge este invierno.

The temporary, winter tent will be placed next to the Silver Lake Lodge, where the red shading is.
Deer Valley Resort
La carpa temporal de invierno se colocará junto al Silver Lake Lodge, donde está el sombreado rojo.

La Comisión de Planificación de Park City (Park City Planning Commission) aprobó un permiso de uso condicional en su reunión del jueves 23 de octubre que permite al resort instalar una carpa junto al lodge durante la temporada de esquí.

La carpa de 1,500 pies cuadrados podría acomodar a unas 108 personas adicionales para cenar a la hora del almuerzo. El lugar sirvió anteriormente como una "playa de esquí" con sillas reclinables. El resort dice que la playa será reubicada.

Park City Municipal y Deer Valley Resort son patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison
