Humo visible en Kamas y Heber debido a quemas prescritas en Uinta

Las cuadrillas estarán trabajando cerca del inicio del sendero North Fork y a lo largo del mirador del río Provo en la ruta estatal 150, también conocida como la autopista Mirror Lake.

Durante las quemas, es posible que se vea humo en los valles de Heber y Kamas, así como a lo largo de la autopista Mirror Lake.

En otra sección del bosque, cerca del cañón de Mill Creek, las cuadrillas han completado otro proyecto de quema de pilas .

El humo residual puede permanecer en el área y ser visible en Park City. Las autoridades de bomberos piden a los residentes que no reporten el humo ni las llamas durante este período.