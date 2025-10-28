© 2025 KPCW

Humo visible en Kamas y Heber debido a quemas prescritas en Uinta

KPCW | By Sydney Weaver
Published October 28, 2025 at 12:51 PM MDT
Fires can be seen from prescribed burns in Mill Creek Canyon.
Uinta-Wasatch-Cache National Forest
Se pueden ver incendios provenientes de las quemas prescritas en el cañón de Mill Creek.

Los bomberos del Bosque Nacional Uinta-Wasatch-Cache están realizando quemas prescritas cerca de Kamas esta semana.

Las cuadrillas estarán trabajando cerca del inicio del sendero North Fork y a lo largo del mirador del río Provo en la ruta estatal 150, también conocida como la autopista Mirror Lake.

Durante las quemas, es posible que se vea humo en los valles de Heber y Kamas, así como a lo largo de la autopista Mirror Lake.

En otra sección del bosque, cerca del cañón de Mill Creek, las cuadrillas han completado otro proyecto de quema de pilas.

El humo residual puede permanecer en el área y ser visible en Park City. Las autoridades de bomberos piden a los residentes que no reporten el humo ni las llamas durante este período.

Park City y Alpine Forestry también han comenzado a realizar quemas prescritas esta semana. Más información está disponible aquí.
Sydney Weaver
News Producer
