Los líderes de Park City dicen que es el último llamado para recibir comentarios del público sobre el plan del sitio de Bonanza Park

Los miembros del Concejo de Park City se mostraron sorprendidos por la falta de comentarios del público durante su reunión del 23 de octubre con el futuro desarrollador de Bonanza Park.

La alcaldesa Nann Worel dijo que ahora es el momento para que los residentes den su opinión sobre el plan del sitio para el proyecto de 5 acres.

“Me ha decepcionado cuando algunas personas me han dicho que van a esperar hasta después de las elecciones para opinar sobre Bonanza Park”, dijo Worel. “Eso será demasiado tarde, amigos míos. Es ahora cuando estamos hablando del tema. Este concejo está dando dirección al desarrollador. Ellos necesitan avanzar.”

El plan del sitio de Bonanza Park se refiere a las alturas de los distintos edificios, su ubicación dentro del terreno de 5 acres en Kearns Boulevard y Bonanza Drive, y el uso general de esos edificios. Actualmente, el terreno alberga una gasolinera Maverik cerrada y un estacionamiento.

El Concejo de Park City anunció que hablará sobre el plan del sitio una vez más —el 6 de noviembre— antes de someterlo a votación.

Después de eso, Brinshore Development presentará una solicitud formal ante el departamento de planificación. El proyecto eventualmente regresará al concejo, y habrá más oportunidades para recibir comentarios del público, aunque el diseño general podría quedar establecido.

El único comentario público el 23 de octubre vino de Deborah Rentfrow, residente de Park City, quien dijo haber asistido a una jornada informativa organizada por Brinshore a principios de esa semana.

“Quiero felicitarlos, porque desde el principio dijeron que no estaban tratando de influir en una respuesta determinada”, comentó. “Realmente intentaron mantener una mente abierta y dejar que la gente opinara y expresara sus puntos de vista.”

Ella ofreció algunas observaciones menores, como prestar atención a la altura libre del estacionamiento subterráneo del proyecto.

Los miembros del concejo también dieron comentarios en general positivos sobre el borrador actual del plan, después de varias conversaciones con Brinshore este otoño.

El concejo sigue dividido en temas como la instalación de una fuente interactiva (splash pad). Si se elimina, la alcaldesa dijo que debería reemplazarse con otro espacio de reunión comunitaria.

“Nos quejamos de que estamos perdiendo a nuestras familias”, dijo Worel. “Pongamos el dinero donde ponemos las palabras, y hagamos algo ahí que realmente importe para las familias.”

“Demos vivienda a las familias”, respondió el concejal Ed Parigian, reiterando su opinión de que el proyecto representa una oportunidad perdida en cuanto a vivienda.

Brinshore indicó que el diseño preliminar puede albergar entre 106 y 112 unidades de vivienda. Aproximadamente 85 estarían reservadas para personas que ganen entre el 40% y el 80% del ingreso medio del condado de Summit, aunque Parigian dijo que eso no era suficiente.

“Recibimos quejas por construir viviendas en cualquier lugar, pero si hay un sitio donde deberían estar —y lo seguiré diciendo— es este”, afirmó. Mencionó una encuesta que indica que el 55% de los encuestados aceptarían edificios de cuatro pisos en el sitio.

Parigian predijo que sus colegas lo superarán en votos respecto al tema de la vivienda.

El resto del concejo hizo preguntas sobre un espacio de artes escénicas planeado en el centro del parque del terreno. Solicitaron comparaciones con otros teatros para su próxima reunión.

Park City compró el terreno en 2017, con la visión de convertirlo en un distrito de arte y cultura, y en el futuro hogar del Kimball Arts Center, antes de que la organización sin fines de lucro anunciara su mudanza a Kimball Junction.

