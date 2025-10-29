El cierre del gobierno retrasa una importante compra de espacios naturales en el condado de Summit

Se esperaba que el condado de Summit concretara la compra de la 910 Cattle Ranch para fines de septiembre. Pero luego, el gobierno federal cerró el 1 de octubre.

“No se trata tanto del dinero, sino de algunos procedimientos relacionados con tasaciones y otros trámites”, comentó sobre la demora en el cierre durante el programa Local News Hour de KPCW el 28 de octubre. “El cierre del gobierno ha hecho que todos estén ya sea en licencia sin goce de sueldo o que simplemente el trabajo no se esté realizando.”

Summit County La 910 Cattle Ranch se extiende hacia el oeste hasta la frontera con el condado de Salt Lake, casi hasta Big Mountain. Alrededor de 1,800 de sus 8,576 acres se encuentran en el condado de Morgan.

El condado realizó un pago inicial de 15 millones de dólares por la propiedad ubicada detrás de Jeremy Ranch. El resto de la compra se cubre con una subvención federal de 40 millones de dólares.

El condado de Summit no está cerca de incumplir el plazo para concretar la compra, que es dentro de más de dos años.

Sin embargo, debe seguir pagando 150,000 dólares en intereses y 5,000 dólares de alquiler mensuales por el rancho de 8,600 acres mientras la compra esté en suspenso.

Esta es la segunda vez que problemas dentro del gobierno federal retrasan la adquisición.

Un congelamiento temporal de los fondos de la subvención federal a principios de este año retrasó el proceso aproximadamente cuatro meses.

El personal del condado de Summit indica que el Servicio Forestal de EE. UU. no retirará los fondos de la subvención que otorgó al condado en mayo de 2024 .

Artículo traducido por Connor Hollison