Continúa la demolición de Treasure Mountain Junior High

La demolición dentro de la escuela secundaria Treasure Mountain Junior High, que ya había sido desactivada, comenzó a fines de septiembre y ahora se está derribando el exterior.

Durante la demolición, el polvo podría ser visible en el área cercana a la escuela secundaria y a McPolin Elementary.

El trabajo permitirá construir nuevas instalaciones deportivas , que incluirán dos campos de fútbol y ocho canchas de tenis. La escuela ubicada en Kearns Boulevard se construyó en 1982 y albergaba a estudiantes de octavo y noveno grado.

Actualmente, los estudiantes de octavo grado asisten a Ecker Hill Middle School y los de noveno grado van a la escuela secundaria.

Artículo traducido por Connor Hollison