Continúa la demolición de Treasure Mountain Junior High
Las paredes están siendo derribadas en Treasure Mountain Junior High School.
La demolición dentro de la escuela secundaria Treasure Mountain Junior High, que ya había sido desactivada, comenzó a fines de septiembre y ahora se está derribando el exterior.
Durante la demolición, el polvo podría ser visible en el área cercana a la escuela secundaria y a McPolin Elementary.
El trabajo permitirá construir nuevas instalaciones deportivas, que incluirán dos campos de fútbol y ocho canchas de tenis. La escuela ubicada en Kearns Boulevard se construyó en 1982 y albergaba a estudiantes de octavo y noveno grado.
Actualmente, los estudiantes de octavo grado asisten a Ecker Hill Middle School y los de noveno grado van a la escuela secundaria.
Artículo traducido por Connor Hollison