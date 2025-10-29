© 2025 KPCW

Continúa la demolición de Treasure Mountain Junior High

KPCW | By Sydney Weaver
Published October 29, 2025 at 10:35 AM MDT
Demolition of Treasure Mountain Junior High School October 2025.
Leslie Thatcher
/
KPCW
Las cuadrillas de construcción derriban una pared en Treasure Mountain Junior High School en octubre de 2025.

Las paredes están siendo derribadas en Treasure Mountain Junior High School.

La demolición dentro de la escuela secundaria Treasure Mountain Junior High, que ya había sido desactivada, comenzó a fines de septiembre y ahora se está derribando el exterior.

Durante la demolición, el polvo podría ser visible en el área cercana a la escuela secundaria y a McPolin Elementary.

El trabajo permitirá construir nuevas instalaciones deportivas, que incluirán dos campos de fútbol y ocho canchas de tenis. La escuela ubicada en Kearns Boulevard se construyó en 1982 y albergaba a estudiantes de octavo y noveno grado.

Actualmente, los estudiantes de octavo grado asisten a Ecker Hill Middle School y los de noveno grado van a la escuela secundaria.

Artículo traducido por Connor Hollison
Sydney Weaver
News Producer
