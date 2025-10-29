La Patrulla de Carreteras de Utah realiza dos incautaciones de drogas en menos de tres horas en el condado de Summit

Poco antes de la medianoche, un agente de la Patrulla de Carreteras de Utah (UHP, por sus siglas en inglés) detuvo un Honda Accord azul que se dirigía hacia el este y tenía vidrios polarizados oscuros, cerca de la salida 171, justo después del intercambio en el Embalse Echo.

En una declaración de causa probable, el agente indicó que percibió olor a marihuana y vio una bolsa de plástico en la consola central.

Una búsqueda más exhaustiva del vehículo reveló marihuana, un vaporizador de THC y una gran caja de bocinas que contenía más de 60 libras de metanfetamina cristalina blanca. También dentro de la caja había dos libras de cocaína.

El conductor, único ocupante del vehículo, fue ingresado en la cárcel del condado de Summit y acusado de posesión con intención de distribuir una sustancia controlada, posesión de una sustancia controlada, uso o posesión de parafernalia de drogas y violación por vidrios polarizados.

Luego, alrededor de las 2:30 de la mañana del lunes, a unos 3 kilómetros más adelante por la autopista, otro agente de la UHP detuvo una minivan blanca después de que el conductor no bajara las luces altas al cruzarse con otro vehículo.

Cuando el agente se acercó al vehículo, notó que los asientos traseros estaban abatidos y que había varias mantas cubriendo un objeto grande, según otra declaración de causa probable.

Los agentes informaron que percibieron olor a marihuana proveniente del vehículo. Al ser consultado por el olor, el conductor dijo que había estado con familiares que fuman y admitió tener comestibles con THC en el auto.

Como el conductor no tenía una tarjeta de marihuana medicinal, el agente procedió a registrar el vehículo.

Encontraron 100 libras de marihuana sin procesar, miles de cartuchos de vapeo con THC, numerosos comestibles con THC y recipientes con cera de THC.

El conductor fue ingresado en la cárcel del condado de Summit, y hasta la tarde del martes no se le habían presentado cargos.

Artículo traducido por Connor Hollison