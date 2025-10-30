Los adultos mayores de Park City siguen presionando por un nuevo centro comunitario

En solo cinco años, la membresía del Park City Senior Center ha crecido de 70 a más de 650 personas. De ellas, 300 se unieron en los últimos tres años.

La presidenta de la junta, Liz Novack, atribuye el aumento tanto al “tsunami plateado” como al ambiente divertido y acogedor que ofrece el centro cuatro días a la semana.

“Es un poco abrumador, debo decirlo”, dijo Novack en el programa Local News Hour de KPCW el miércoles. “Nos estamos acercando rápidamente a la marca de 700. Creo que debido a que la población de adultos mayores está aumentando cada año dentro del área municipal de Park City, así como en el condado de Summit, y al hecho de que ofrecemos cosas muy interesantes para que los mayores se conecten, es una de las razones por las que estamos viendo un crecimiento tan tremendo.”

El director ejecutivo Trason Dixon dice que el boca a boca, junto con una mejor comunicación a través del sitio web del centro y boletines quincenales, ha ayudado a impulsar el auge.

Aunque nadie ha sido rechazado para participar en las actividades o en los populares almuerzos calientes, Dixon advierte que el centro no puede continuar creciendo a este ritmo sin tener que limitar la participación.

“Nos estamos acercando rápidamente a ese límite, absolutamente”, dijo.

Actualmente, Park City proporciona mantenimiento, limpieza, remoción de nieve, subsidios para actividades y una subvención para el personal a tiempo parcial. El condado de Summit ayuda financiando a los cocineros y pagando los servicios públicos.

Novack dice que la asociación entre el centro, la ciudad y el condado es invaluable, pero también genera incertidumbre sobre quién asumirá las responsabilidades de financiamiento en el futuro.

“Así que todos trabajamos juntos como un equipo”, dijo, “pero todos tienen que hacer su parte, y creo que ese es nuestro desafío.”

Los planes para un nuevo centro de adultos mayores de 15,000 pies cuadrados están avanzando.

“Todavía no estamos hablando del diseño”, dijo. “Ni siquiera sabemos dónde estará la puerta principal, pero básicamente se trata de dónde se ubicará la instalación. Y el tema del estacionamiento. Hay una sesión de trabajo programada con el Concejo Municipal de Park City el 6 de noviembre para definir cómo se verá.”

A medida que el Concejo del Condado de Summit comienza su proceso presupuestario para 2026, los adultos mayores de Park City están solicitando fondos adicionales, incluido apoyo para más personal, un cuarto día de almuerzo cada semana y fondos de capital para ayudar a avanzar con el proyecto del nuevo centro.

Artículo traducido por Connor Hollison