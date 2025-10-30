La ocupación hotelera y de alojamiento en Summit County aumentó durante los últimos seis meses

La Cámara de Comercio y Oficina de Visitantes de Park City informó que hubo más visitantes durante los últimos seis meses en comparación con el año pasado.

Los datos de la Cámara muestran que los hoteles y alojamientos del condado de Summit tuvieron un 9.5% más de habitaciones ocupadas en septiembre y un 3.3% más en octubre.

El aumento promedio interanual durante los últimos seis meses fue del 5.2%, con una ocupación del 35.7%.

Sin embargo, el precio promedio diario de las habitaciones fue de $350, lo que representa una baja del 3.1% en comparación con el mismo período de 2024.

“Esto se refleja generalmente en toda la industria hotelera, donde estamos viendo que las tarifas bajan, mientras la ocupación se mantiene estable o aumenta, ayudando a compensar esas tarifas más bajas”, dijo Scott House, Director Senior de Servicios a Socios de la Cámara, en el programa Local News Hour de KPCW el 27 de octubre.

La Cámara de Comercio proyecta una mayor ocupación interanual este invierno, también con tarifas más bajas.

Por su parte, los líderes del condado están siendo conservadores en sus proyecciones de ingresos fiscales.

Durante las discusiones presupuestarias del año fiscal 2026, el 22 de octubre, el Administrador del Condado de Summit, Shayne Scott, dijo que las reservas anticipadas están por debajo de las tendencias históricas para esta época del año.

Dijo que su equipo está “moderando las expectativas sobre los impuestos a las ventas y los ingresos para el próximo año”.

La presidenta del Consejo, Tonja Hanson, agregó: “Me pregunto si estamos empezando a ver un impacto de Deer Valley East en los negocios de conferencias y grupos, porque eso suele ser lo que impulsa la actividad en esta época del año en Park City, durante la temporada baja. Hablé con alguien ayer que trabaja en Deer Valley East, y me dijo que sus grupos están a tope”.

La expansión East Village de Deer Valley Resort abrirá esta temporada en el condado de Wasatch.

La Cámara de Comercio de Park City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison