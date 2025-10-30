El director ejecutivo de la Utah Olympic Legacy Foundation es reconocido por su labor en la preservación del espíritu olímpico de Utah

Hilton creció en el oeste de Nueva York. Cada mañana, cuando era niño, esperaba que la nieve cancelara la escuela para poder esquiar y jugar al aire libre.

“Fui técnico de esquí en una tienda de alquiler de esquís justo fuera de Kissing Bridge, una pequeña colina en el oeste de Nueva York”, dijo en el programa Local News Hour de KPCW el miércoles. “Siempre me han gustado los deportes de invierno, pero los deportes en general.”

Más tarde ocupó cargos clave en la Copa Mundial de Fútbol FIFA y en los Juegos Olímpicos de Verano de 1996 en Atlanta.

Y cuando el equipo de los Juegos de Invierno de Utah necesitó ayuda de personas experimentadas en 2002, Hilton se trasladó a las montañas Wasatch y nunca se fue.

Finalmente asumió la dirección de la Utah Olympic Legacy Foundation después de indicar a los líderes que era necesario hacer más para motivar a los locales a usar las instalaciones.

“Supongo que hice esos comentarios suficientes veces como para que me dijeran: ‘¿Por qué no vienes y enderezas la situación?’”, dijo. “Creo que la mayor influencia que reconocí fue la necesidad de no solo administrar las instalaciones, sino también gestionar los programas en ellas, contratar a los entrenadores, instructores y crear lo que llamamos un legado vivo de usos activos.”

Las instalaciones de la fundación incluyen el Utah Olympic Park en Park City, el Soldier Hollow Nordic Center en Midway y el Utah Olympic Oval en Kearns.

Y los recintos ahora reciben mucho tráfico. Según la fundación , las instalaciones atraen a más de 500,000 visitantes al año, generando más de 130 millones de dólares anuales.

Los lugares también respaldan más de 1,000 empleos, 78 millones en PIB y 132 millones en producción industrial.

Después de dirigir la fundación durante 19 años, Hilton está siendo reconocido por su liderazgo visionario. Recibió el Premio S.J. Quinney el miércoles de parte de Barbara Yamada, presidenta de la Junta de los Archivos de Ski and Snow Sports.

Artículo traducido por Connor Hollison