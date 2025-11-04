© 2025 KPCW

La industria del esquí de Utah aporta más de $2.5 mil millones a la economía

KPCW | By Sydney Weaver
Published November 4, 2025 at 6:16 AM MST
Deer Valley joined the Ikon Pass in 2018.
Deer Valley Resort
Deer Valley se unió al Ikon Pass en 2018.

Antes de la apertura de la temporada de esquí de Utah esta semana, los investigadores están analizando el impacto económico del invierno pasado.

La industria del esquí de Utah aportó más de $2.5 mil millones en gasto total de esquiadores y practicantes de snowboard durante la temporada 2024-2025.

Según el Kem C. Gardener Policy Institute, parte de ese gasto representó más de $342 millones en impuestos estatales y locales, lo que demuestra que la industria del esquí sigue siendo un componente vital de la economía de Utah.

Los condados de Salt Lake, Summit y Weber también encabezaron las ventas de alojamiento en el estado, con un total combinado de $668 millones.

Durante la temporada 2024-2025, Utah registró 6.5 millones de días-esquiador en sus 15 centros turísticos, apenas por debajo de los 6.7 millones de la temporada anterior. En los últimos diez años, la temporada 2022-2023 ostenta el récord más alto con 7.1 millones.

Un día-esquiador se mide por persona, por día. Si una persona esquía tres días, cuenta como tres días-esquiador.

El instituto encontró que, fuera de Utah, la mayoría de los esquiadores y snowboarders provino de California, Colorado, Florida, Nueva York y Texas. El resto de EE. UU. representó el 32% de las visitas, mientras que el 3% de los visitantes vino del extranjero.

Brian Head Resort será la primera en abrir para la temporada 2025-2026 este viernes, 7 de noviembre.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Producer
See stories by Sydney Weaver