La industria del esquí de Utah aporta más de $2.5 mil millones a la economía

La industria del esquí de Utah aportó más de $2.5 mil millones en gasto total de esquiadores y practicantes de snowboard durante la temporada 2024-2025.

Según el Kem C. Gardener Policy Institute , parte de ese gasto representó más de $342 millones en impuestos estatales y locales, lo que demuestra que la industria del esquí sigue siendo un componente vital de la economía de Utah.

Los condados de Salt Lake, Summit y Weber también encabezaron las ventas de alojamiento en el estado, con un total combinado de $668 millones.

Durante la temporada 2024-2025, Utah registró 6.5 millones de días-esquiador en sus 15 centros turísticos, apenas por debajo de los 6.7 millones de la temporada anterior. En los últimos diez años, la temporada 2022-2023 ostenta el récord más alto con 7.1 millones.

Un día-esquiador se mide por persona, por día. Si una persona esquía tres días, cuenta como tres días-esquiador.

El instituto encontró que, fuera de Utah, la mayoría de los esquiadores y snowboarders provino de California, Colorado, Florida, Nueva York y Texas. El resto de EE. UU. representó el 32% de las visitas, mientras que el 3% de los visitantes vino del extranjero.

Brian Head Resort será la primera en abrir para la temporada 2025-2026 este viernes, 7 de noviembre.

Artículo traducido por Connor Hollison