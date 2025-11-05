Experto en conservación comparte su perspectiva sobre los planes de Jordanelle Ridge

Según los planes actuales, el desarrollador de Jordanelle Ridge tiene la intención de colocar la tierra en el norte de Heber bajo una servidumbre que sería administrada conjuntamente por los gobiernos de Heber City y el condado de Wasatch.

Los líderes locales y expertos en conservación están divididos sobre si ese enfoque proporcionará una protección segura a largo plazo y acceso público.

Normalmente, las servidumbres de conservación en el valle de Heber se gestionan a través de una organización externa especializada.

Cheryl Fox es la directora ejecutiva de Summit Land Conservancy. Dijo que una de sus principales preocupaciones sobre el acuerdo propuesto es la falta de especificidad.

“El acuerdo que han elaborado no enumera lo que están tratando de proteger”, dijo el 4 de noviembre en el programa ‘Local News Hour’ de KPCW. “Dice: aquí hay un montón de cosas que se pueden hacer. Pero no dice, por ejemplo, que estamos tratando de proteger la vista panorámica o el acceso público”.

Dijo que eso es un problema porque dentro de unas décadas, si alguien quiere proponer cambios al acuerdo, podría ser difícil entender cuál era la intención original de la servidumbre.

El acuerdo tampoco incluye todavía un plazo durante el cual será vinculante, según Fox.

“Eso en realidad es requerido por la ley estatal para las servidumbres de conservación”, dijo. “Así que habíamos pedido que agregaran un término, como, ¿cuánto tiempo se supone que debe durar?”

Fox también dijo que le preocupa que la asociación de propietarios de Jordanelle Ridge se haga cargo de hacer cumplir los términos de la servidumbre.

“Tampoco es una gran idea que el dueño de la tierra haga cumplir la servidumbre de conservación, ¿verdad?”, dijo. “Porque eso sería como poner al zorro a cuidar el gallinero”.

Los líderes electos y el desarrollador de Jordanelle Ridge debatieron los términos de la servidumbre en una reunión del Consejo del Condado de Wasatch el mes pasado, y está programado que vuelva a la agenda el 19 de noviembre.

Mientras tanto, los líderes están hablando sobre posibles revisiones. Estas podrían incluir requisitos de documentación de referencia y monitoreo anual del estado de la tierra.

Summit Land Conservancy es un patrocinador financiero de KPCW. Para ver una lista completa, haga clic aquí .

Artículo traducido por Connor Hollison