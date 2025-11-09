El condado de Summit tiene dos nuevos alcaldes en el lado este

La mayoría de los alcaldes del este del condado de Summit ganaron sus campañas de reelección este año, incluidos Kay Richins en Henefer, Jeremie Forman en Francis y Matt McCormick en Kamas.

En Oakley, hay un cambio de mando.

El concejal Steve Wilmoth derrotó al titular Zane Woolstenhulme por un margen de más del 30%. Wilmoth dijo que tendrá “las manos llenas” con el desarrollo pendiente del centro de la ciudad, plantas de tratamiento de aguas residuales, puentes y proyectos de parques.

“Significa muchísimo para mí,” dijo a KPCW un día después de que la oficina del secretario del condado terminara de contar las boletas el 5 de noviembre. “Creo que los votantes han dejado claro que quieren ver algo diferente.”

Woolstenhulme dijo que fue un honor haber servido como alcalde, pero que quedó “sorprendido y decepcionado por el resultado de la elección.”

“Lo que esperaba que fuera al menos una carrera de dos millas se ha convertido en una carrera de una milla, pero estoy comprometido a servir diligentemente hasta el final de mi mandato", dijo. “Felicito a Steve Wilmoth y a los otros miembros recién electos del concejo municipal.”

En Coalville, el alcalde Mark Marsh no se postuló para la reelección.

La concejal Lynn Wood y Rory Swensen, quien es presidente del Partido Demócrata del condado de Summit, competían para reemplazarlo. Swensen ganó por un estrecho margen del 4.5%.

“Eso significa que será importante para mí trabajar con Lynn y sus seguidores también,” dijo a KPCW. “Pero sí creo que los votantes enviaron un mensaje contundente… que buscan un enfoque renovado.”

Wood tiene dos años más en el concejo antes de que termine su mandato. Coincidió en que Coalville necesita unirse para avanzar.

“Uno de los mayores retos es unir a ambos lados. Eso es lo que queremos hacer,” dijo Wood. “Y espero que Rory sea alguien con quien podamos trabajar en esto, que podamos escuchar ambos lados de los temas y llegar a buenas soluciones.”

En Park City, la carrera por la alcaldía sigue demasiado reñida para la comodidad de cualquiera de los candidatos . El concejal Ryan Dickey mantiene una ventaja de 11 votos sobre Jack Rubin, según los resultados actualizados de la oficina del secretario del condado de Summit.

Aunque todas las boletas han sido procesadas, los resultados aún no son definitivos.

La oficina del secretario todavía debe verificar algunas firmas, un proceso conocido como “curado” de boletas. Y es posible que aún lleguen más boletas desde el extranjero.

Esto significa que los números podrían fluctuar ligeramente antes de que los resultados se hagan oficiales el 18 de noviembre.

Haga clic aquí para ver los resultados más recientes del vicegobernador de Utah.

Artículo traducido por Connor Hollison