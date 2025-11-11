¿Mejores pronósticos, días de powder más concurridos? OpenSnow estrenará nueva IA

Thayer, el bloguero de Wasatch Snow Forecast y fundador de OpenSnow, dijo que quizá se había vuelto obsoleto.

“Lo que me hacía valioso era que conocía todos estos sesgos… Ya sabes, estos modelos no detectan la nieve, y este flujo, tan bien, así que probablemente tendremos más de lo que dicen”, comentó en el Foro de Turismo de Otoño 2025 de la Cámara de Comercio de Park City, el 6 de noviembre. “La IA hace eso mucho mejor que yo”.

Thayer dijo a los asistentes que la inteligencia artificial ahora predice mejor cuándo y dónde va a nevar que los modelos tradicionales “basados en la física”.

“Hay todos estos modelos diferentes, cada uno con distintas fortalezas y enfoques, basados en la física,” dijo Thayer. “Significa que toman millones de datos de entrada en cada ejecución y hacen un montón de cálculos físicos para generar un resultado.”

Pero eso está programado a mano, lo que significa que no es fácil actualizarlo o cambiarlo.

La IA, por otro lado, aprende más con cada tormenta, dijo Thayer. Eso significa que puede deshacerse de los sesgos que se codifican en los modelos basados en la física.

Thayer ha estado entrenando una IA con las tres últimas temporadas de esquí de Utah y planea lanzarla para el invierno 2025–2026. Dice que sus predicciones de nieve para Little Cottonwood Canyon han estado dentro del 1% al 2% de lo que realmente ocurrió.

Como científico, tiene sentimientos encontrados al respecto.

“Es muy, muy emocionante, a pesar de, supongo, las repercusiones en mi carrera”, dijo Thayer. “No todo es color de rosa. Significa días de powder más concurridos. Los buenos pronósticos generan días ocupados.”

La IA no será gratuita. OpenSnow, que ofrece totales de nieve y pronósticos en centros turísticos de todo el mundo, ya es una suscripción de pago.

Thayer también afirmó que el pronosticador de IA es más amigable con el medio ambiente que los modelos basados en la física que requieren “supercomputadoras”.

“Puedes ejecutar estos [de IA] en un servidor local, como en tu casa — ejecutarlos para todo el mundo — porque funcionan de manera mucho más eficiente”, dijo.

Lo que Thayer no pudo decir en el Foro de Turismo de Otoño: ¿será una temporada de nieve por encima o por debajo del promedio?

“Lo único que sí sé con certeza es que será mejor que en Colorado”, dijo.

Artículo traducido por Connor Hollison