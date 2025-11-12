La Clínica de la Salud del Pueblo espera un “aumento de pacientes” ante la incertidumbre sobre los subsidios de atención médica

El Congreso podría poner fin pronto al cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos, pero la agencia Associated Press informa que eso no resuelve el problema de la expiración de los subsidios de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act, ACA).

Mairi Leining es la directora ejecutiva de People’s Health Clinic , una clínica sin fines de lucro que brinda atención médica gratuita a los residentes sin seguro en la zona de Wasatch Back. Dijo que el mercado de seguros de la ACA ayuda a las personas que no tienen cobertura a través del trabajo o de programas públicos como Medicaid o Medicare a comprar un seguro médico asequible.

“Realmente es una tabla de salvación para las familias trabajadoras elegibles, especialmente aquellas en sectores como la hospitalidad, la construcción y los pequeños negocios”, dijo Leining el martes en el programa Local News Hour de KPCW . “Estos son sectores clave en los condados de Summit y Wasatch.”

El cierre del gobierno comenzó el 1 de octubre después de que los demócratas bloquearon una medida para financiar al gobierno a los niveles actuales hasta el 21 de noviembre —una acción destinada a preservar los subsidios de salud añadidos durante la pandemia de COVID-19.

Ahora el gobierno se prepara para reabrir, pero el paquete legislativo propuesto solo promete una votación en diciembre sobre los créditos fiscales mejorados para las primas de salud. Si se aprueba y el Congreso no toma más medidas sobre los costos de atención médica este año, los subsidios terminarán.

“Estamos esperando un aumento de pacientes”, dijo Leining. “Estos créditos fiscales de la ACA expiran el 31 de diciembre y, sin ellos, las primas van a subir de cientos a miles de dólares por año.”

Leining señaló que Utah es especialmente vulnerable, ya que el estado tiene una de las tasas más altas de inscripción en la ACA del país y el mayor porcentaje de niños inscritos, alrededor del 28%.

Para prepararse ante un posible aumento de pacientes, People’s Health Clinic trabaja en la expansión de su programa pediátrico, actualmente atendido por cuatro proveedores voluntarios.

“Es momento de contratar a un pediatra de planta y realmente ampliar el programa para asegurarnos de que los niños puedan recibir las vacunas que necesitan, atención para el asma, evaluaciones del desarrollo y todo eso a tiempo”, dijo Leining.

Agregó que el Departamento de Salud del Condado de Summit apoya esta expansión. Parte del departamento se mudará al edificio de Skullcandy, en Kimball Junction, en mayo, y la People’s Health Clinic dispondrá de más espacio allí.

