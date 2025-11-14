Utah restaura 144.000 acres de terreno en un año a través de una iniciativa de cuencas hidrográficas
Durante el año fiscal 2025 de Utah, un programa estatal mejoró 144.433 acres de terreno.
La División de Recursos de Vida Silvestre dijo que el trabajo se completó a través de la Iniciativa de Restauración de Cuencas.
Indicó que se restauraron casi 14,000 acres de tierras quemadas por incendios forestales, se mejoraron 142 millas de arroyos y se esparcieron casi 744,000 libras de semillas en distintos paisajes.
Los equipos también removieron árboles invasores para preservar el matorral de artemisia y realizaron quemas prescritas para reducir material combustible.
Desde que la iniciativa fue creada en 2006, el DWR afirma que ha mejorado casi 3 millones de acres de los paisajes de Utah mediante más de 2,900 proyectos de restauración.
El objetivo del programa es mejorar la salud de las cuencas y la diversidad biológica, aumentar la calidad y el rendimiento del agua y sostener los recursos naturales.
