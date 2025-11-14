Utah restaura 144.000 acres de terreno en un año a través de una iniciativa de cuencas hidrográficas

La División de Recursos de Vida Silvestre dijo que el trabajo se completó a través de la Iniciativa de Restauración de Cuencas.

Indicó que se restauraron casi 14,000 acres de tierras quemadas por incendios forestales, se mejoraron 142 millas de arroyos y se esparcieron casi 744,000 libras de semillas en distintos paisajes.

Los equipos también removieron árboles invasores para preservar el matorral de artemisia y realizaron quemas prescritas para reducir material combustible.

Desde que la iniciativa fue creada en 2006, el DWR afirma que ha mejorado casi 3 millones de acres de los paisajes de Utah mediante más de 2,900 proyectos de restauración.

El objetivo del programa es mejorar la salud de las cuencas y la diversidad biológica, aumentar la calidad y el rendimiento del agua y sostener los recursos naturales.

Artículo traducido por Connor Hollison