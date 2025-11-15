Dos demócratas entran en la carrera por el nuevo escaño de Utah en la Cámara de Representantes de EE. UU.

El Salt Lake Tribune informa que el ex representante de la Cámara de Representantes de EE. UU. Ben McAdams y la actual senadora estatal Kathleen Riebe anunciaron sus candidaturas esta semana.

McAdams sirvió un mandato en el Congreso, de 2018 a 2020. En 2019, a pesar de servir en un distrito de la Cámara con tendencia republicana que había votado por Trump, votó a favor de la destitución del entonces presidente .

También ex alcalde del condado de Salt Lake y ex senador estatal, McAdams dijo que se postula porque está preocupado por la dirección del país y no podía quedarse de brazos cruzados sin hacer nada.

Riebe, una legisladora de dos mandatos que representa a Cottonwood Heights, fue la primera en entrar en la contienda y dijo que quiere ser una voz para los habitantes de Utah que trabajan.

En 2023, la educadora que capacita a maestros rurales fue la candidata demócrata en la elección especial para reemplazar al ex representante Chris Stewart en el Congreso. Riebe perdió la elección ante la republicana Celeste Maloy por 57% a 33%.

Los candidatos competirán por un escaño en el recién creado Distrito 1, que abarca la mayor parte del condado de Salt Lake. Es el único de los cuatro distritos congresionales donde los demócratas tienen posibilidades de ganar.

Artículo traducido por Connor Hollison