PC Tots tiene vacantes para familias locales que buscan cuidado infantil

Hay algunas buenas noticias para los residentes del área de Park City que necesitan cuidado infantil: el programa local PC Tots tiene vacantes.

El proveedor de cuidado infantil sin fines de lucro tiene tres centros que atienden a niños desde ocho semanas hasta los 5 años. Cada centro está abierto de 7:30 de la mañana a 5:30 de la tarde de lunes a viernes.

La Directora Ejecutiva Sue Banerjee dijo que PC Tots puede atender hasta 120 niños.

"Esperamos tener un par de vacantes en bebés. Definitivamente tenemos algunas vacantes de pre-K (preescolar), y creo que potencialmente tendremos al menos una o dos vacantes en el rango de dos a tres años", dijo.

Banerjee dijo que las familias interesadas deberían inscribirse en la lista de espera de PC Tots. La inscripción es gratuita.

La matrícula para bebés de 8 semanas a niños de 2 años es de $2,000 por mes, para niños de 2 a 3 años es de $1,800 por mes y para niños de 3 a 5 años es de $1,600.

Pero no todas las familias pagan el monto total. Banerjee dijo que PC Tots está comprometido a mantener la matrícula asequible para las familias locales a través de becas.

"Cada familia paga algo, pero está de acuerdo con su posición en el ingreso medio del área del Condado de Summit", dijo. "Así que una familia que está al 50% del ingreso medio del área pagará menos que una familia que está al 120%".

Los montos de las becas se basan en el ingreso medio del área de una familia y el tamaño del hogar, y se financian a través de donaciones.

Artículo traducido por Connor Hollison