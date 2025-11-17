El Condado de Wasatch debate la solicitud del sheriff de $2.2 millones en nuevos fondos

El borrador del presupuesto del Condado de Wasatch para 2026 incluye un estimado de $129 millones en gastos. De eso, casi $19 millones están destinados a la Oficina del Sheriff del Condado de Wasatch.

En una reunión del consejo del condado el miércoles, el subgerente del condado, Heber Lefgren, dijo que el Sheriff Jared Rigby quiere $2.2 millones adicionales en fondos para 2026.

La solicitud se produce tras un año difícil para la oficina, que incluyó dos investigaciones sobre acusaciones de represalias y mala gestión.

Aproximadamente la mitad de la solicitud de Rigby se usaría para contratar un director de estándares profesionales, dos despachadores, dos agentes de patrulla, un oficial de recursos escolares (SRO), dos alguaciles y un coordinador de emergencias a tiempo parcial.

"Estamos consumiendo una gran cantidad del presupuesto de horas extras dentro del fondo de despacho, por lo que al agregar dos puestos, se logra un mejor ajuste del personal para que no estemos utilizando parte del presupuesto de horas extras", dijo Lefgren.

Los dos puestos de patrulla responden a las solicitudes de los residentes de más control de velocidad y otras infracciones de tráfico.

Se necesita otro SRO para dotar de personal a la Deer Creek High School, que abrirá en el otoño de 2026, y para proporcionar más flexibilidad cuando los oficiales estén de vacaciones o enfermos.

"El sheriff en realidad solicitó dos", dijo Lefgren. "No pude encontrar una manera de conseguir dos".

Los alguaciles están asignados al juzgado, que se está ampliando para agregar más salas.

El sheriff pidió otro $1 millón para realizar mejoras de seguridad en la cárcel.

"La forma en que se construyó inicialmente no crea una buena línea de visión, y ha habido muchas preocupaciones", dijo Lefgren.

Dijo que el condado podría usar algunos ingresos del impuesto a las ventas y reasignar dinero de otras partes del presupuesto para pagar las solicitudes del sheriff. Dijo que el condado también podría pedirle al estado y al distrito escolar que ayuden a cubrir los salarios de los alguaciles y el SRO.

El director de finanzas del condado, Randy Bates, dijo que parte del dinero podría provenir de costos salariales más bajos de lo esperado este año.

"Debido a todo lo que ha sucedido este año con la oficina del sheriff, hemos tenido muchos ahorros de personal", dijo. "No es necesariamente algo bueno, pero es la realidad. Por lo tanto, lo que propusimos fue trasladar esos ahorros al próximo año para ayudar a compensar el costo de esas renovaciones".

El departamento perdió personal durante la investigación de terceros de la oficina del sheriff a principios de este año.

Algunos miembros del consejo dijeron que dudaban de una solicitud tan grande y de tantas contrataciones.

Sin embargo, Bates dijo que lo que el consejo vio el miércoles ya era menos de lo que el sheriff quería.

"Si dicen que sí a todos estos puestos, esperen que regrese el próximo año por tres o cuatro más, porque quería cuatro oficiales de patrulla, dos o tres oficiales de recursos; lo reducimos", dijo. "Esta no es la solicitud total, por lo que regresará el próximo año, independientemente de lo que acuerden este año".

El consejo debatió si contratar nuevo personal o pagar horas extras sería más sostenible financieramente.

El concejal Erik Rowland dijo que, después de un año problemático para la oficina del sheriff, necesitaba más información para evaluar si la solicitud de financiación de $2.2 millones era razonable.

"Personalmente, no estoy calificado para hacer ese tipo de evaluación sobre un departamento completo sin que el jefe del departamento venga y nos diga por qué justifica este presupuesto", dijo.

El gerente del condado, Dustin Grabau, dijo que trabajaría con Rigby antes de la reunión del consejo del 19 de noviembre para obtener más información sobre cada solicitud y establecer puntos de referencia para garantizar que el dinero se gaste bien.

La audiencia pública para adoptar el presupuesto de 2026 será el 3 de diciembre.

Artículo traducido por Connor Hollison