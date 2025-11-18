El Concejo Municipal de Park City y Deer Valley reconsideran la asociación para financiar estacionamiento externo

Hace dos años, la ciudad y Deer Valley firmaron una carta de intención no vinculante . Esto allanó el camino para que el resort reurbanizara Snow Park como un pueblo con acceso directo a las pistas, junto con un compromiso de $15 millones de Deer Valley para ayudar a pagar una nueva instalación de transporte a lo largo de la Ruta Estatal 248.

El resort también acordó construir una góndola que conecte Snow Park y East Village.

En la reunión del Concejo Municipal de Park City del martes 18 de noviembre, los líderes considerarán si avanzar con un acuerdo de asociación de proyecto con Deer Valley para hacer realidad la instalación de transporte.

La abogada de la ciudad, Margaret Plane, dijo que el acuerdo prevé una división de 50-50 de los costos de construcción.

"Esa carta de intención describió el compromiso de Deer Valley de contribuir con hasta $15 millones si la ciudad también iguala esa cantidad para una instalación de transporte externa de importancia regional", dijo en el "Local News Hour" de KPCW el 17 de noviembre.

El acuerdo apunta a 900 nuevas plazas de estacionamiento. La vivienda asequible también es una opción bajo la carta de intención de 2023 como uso secundario, con 50 dormitorios si hay una estructura de estacionamiento y 100 dormitorios si son estacionamientos en superficie.

Si se construye, no se requiere que la vivienda esté en la misma ubicación que el estacionamiento.

La instalación de transporte probablemente se construiría a lo largo de la Ruta Estatal 248, según Plane.

"El acuerdo de asociación del proyecto especifica que el estacionamiento debe estar dentro de los límites de Park City", dijo. "El Consejo ha escuchado varias veces al equipo de transporte y a otros durante el último año, considerando Richardson Flat y Gordo , pero el acuerdo no obliga al consejo a optar por esas opciones".

La ciudad será la propietaria de la instalación y Deer Valley tendrá derecho a una parte del estacionamiento.

"Una vez que se apruebe un proyecto, la ciudad y Deer Valley deben acordar mutuamente cómo se operará y gestionará la instalación", dijo Plane.

El resort está obligado a finalizar el acuerdo de asociación del proyecto con la ciudad antes de comenzar a trabajar en Snow Park.

La reunión del Consejo Municipal de Park City comienza a las 4:40 p.m. del martes. Para la agenda y un enlace para asistir en línea, visite el sitio web de la ciudad .

Park City Municipal y Deer Valley Resort son patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison