El Condado de Summit aprueba servidumbres de conservación en el Rancho Ure

El Consejo del Condado de Summit aprobó dos servidumbres de conservación el 19 de noviembre que son necesarias para cerrar la compra por parte del condado de valiosos terrenos de rancho.

El Rancho Ure abarca 834 acres al oeste de Kamas. Las servidumbres prohíben el desarrollo y la minería en la propiedad, pero preservan el uso agrícola.

"Reservamos la capacidad de construir una vivienda residencial en esta propiedad, si en el futuro la vendiéramos a un productor", dijo al consejo Jess Kirby, Directora de Tierras y Recursos Naturales del Condado de Summit.

Las servidumbres aprobadas el 19 de noviembre son para las llamadas Praderas del Norte y los terrenos de recreación.

Las praderas se encuentran al norte de la Ruta Estatal 248 y al este de Democrat Alley. Ahí es donde se podría construir el único edificio.

El terreno de recreación rodea la actual carretera del club de tiro, West 200 South. El Condado de Summit prevé mover la carretera del club de tiro hacia el norte en ese terreno para evitar que el tráfico con destino al Condado de Wasatch moleste a los residentes de Spring Meadows.

Ese es el único terreno donde se podría permitir al público en general hacer senderismo, andar en bicicleta, pescar o cazar. Sería recreación no motorizada.

Tanto las servidumbres de las Praderas del Norte como las de los terrenos de recreación permiten al propietario usar vehículos motorizados. La Directora Ejecutiva de Summit Land Conservancy, Cheryl Fox, dijo que al público no se le permite ninguna recreación motorizada.

El condado será el propietario del terreno por ahora, y quienquiera que sea el dueño del terreno dentro de 100 años deberá acatar las servidumbres de conservación, cuyo objetivo principal es proteger el espacio abierto, el agua y la agricultura.

"Si estás haciendo algo en tu 'recreación privada' que está impactando los valores de conservación de la propiedad, entonces eso sería una violación de la servidumbre", dijo Fox al consejo.

El acuerdo del Rancho Ure asciende a $25 millones en total. El condado realizó un pago inicial de $5 millones en 2023 con fondos de un bono de espacio abierto aprobado por los votantes . El condado extendió el plazo de cierre desde finales de este año hasta 2026 con $2 millones adicionales del bono.

Kirby dijo a KPCW que, al igual que el acuerdo del Rancho Ganadero 910 en el oeste del Condado de Summit , la adquisición del Rancho Ure se retrasó debido al cierre del gobierno federal ya que hay dinero federal involucrado.

Summit County y Summit Land Conservancy son patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison