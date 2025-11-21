Cena de Acción de Gracias gratuita en Heber para celebrar a la comunidad

Todos están invitados este sábado a una cena comunitaria gratuita en la Escuela Intermedia Timpanogos (Timpanogos Middle School) de 4:00 de la tarde a 7:00 de la tarde. También habrá entretenimiento en vivo, actividades y una colecta de ropa de invierno para los necesitados.

La fundación comunitaria también está buscando algunos voluntarios más. Haz clic aquí para inscribirte y ayudar a organizar los juegos de la noche.

La cena está disponible hasta agotar existencias.

Artículo traducido por Connor Hollison