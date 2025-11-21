Cena de Acción de Gracias gratuita en Heber para celebrar a la comunidad
Los residentes del Condado de Wasatch pueden probar el sabor del Día de Acción de Gracias este fin de semana en la Celebración "Un Día de Acción de Gracias" de la Fundación Comunitaria de Wasatch (Wasatch Community Foundation).
Todos están invitados este sábado a una cena comunitaria gratuita en la Escuela Intermedia Timpanogos (Timpanogos Middle School) de 4:00 de la tarde a 7:00 de la tarde. También habrá entretenimiento en vivo, actividades y una colecta de ropa de invierno para los necesitados.
La fundación comunitaria también está buscando algunos voluntarios más. Haz clic aquí para inscribirte y ayudar a organizar los juegos de la noche.
La cena está disponible hasta agotar existencias.
Artículo traducido por Connor Hollison