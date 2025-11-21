© 2025 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber City Summit & Wasatch counties, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Cena de Acción de Gracias gratuita en Heber para celebrar a la comunidad

KPCW | By Sydney Weaver
Published November 21, 2025 at 8:57 AM MST
Auberge Resorts Collection

Los residentes del Condado de Wasatch pueden probar el sabor del Día de Acción de Gracias este fin de semana en la Celebración "Un Día de Acción de Gracias" de la Fundación Comunitaria de Wasatch (Wasatch Community Foundation).

Todos están invitados este sábado a una cena comunitaria gratuita en la Escuela Intermedia Timpanogos (Timpanogos Middle School) de 4:00 de la tarde a 7:00 de la tarde. También habrá entretenimiento en vivo, actividades y una colecta de ropa de invierno para los necesitados.

La fundación comunitaria también está buscando algunos voluntarios más. Haz clic aquí para inscribirte y ayudar a organizar los juegos de la noche.

La cena está disponible hasta agotar existencias.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Producer
See stories by Sydney Weaver