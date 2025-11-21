Heber adoptará una política de comunicaciones de la ciudad, invitará a más comentarios de los residentes

El concejal saliente de Heber City, Scott Phillips, dijo que quiere una política consistente para todas las comunicaciones gubernamentales.

"Siento que esto es importante: tener una política de comunicación donde toda la comunicación de la ciudad sea examinada por el administrador municipal y el personal antes de ser enviada", dijo.

Dijo en una reunión del consejo el 18 de noviembre que la política se aplicaría a boletines informativos, publicaciones en redes sociales, comunicados de prensa y más.

Un informe del personal presenta varios pasos propuestos para que las comunicaciones de la ciudad sean examinadas y compartidas. También hace sugerencias como incluir diversas perspectivas, separar las comunicaciones personales y gubernamentales, y verificar todos los datos.

El concejal Aaron Cheatwood propuso algunas adiciones a la política.

"Me gustaría agregar que la política regrese con una recomendación de que los boletines informativos, sin importar quién los escribió, incluyéndome a mí, reciban una revisión final por parte del asesor legal antes de ser enviados, solo para asegurarse de que no haya nada legalmente inadmisible", dijo.

Sin embargo, la concejal Yvonne Barney se opuso a la propuesta de involucrar al abogado de la ciudad.

"Forzarnos a hacerlo, entonces se convierte en algo donde, en primer lugar, lo estamos haciendo tan estricto que posiblemente —y nuevamente, espero que no lo hagamos—, pero que habría la posibilidad de usarlo como un arma para silenciar la libertad de expresión", dijo.

Cheatwood dijo que su única intención es que la ciudad evite cualquier responsabilidad legal innecesaria.

También sugirió que los concejales y el personal de la ciudad reúnan ideas regularmente para encuestas a los residentes.

"Creo que solo fomentará la participación y demostrará que estamos listos y dispuestos a escuchar a los residentes", dijo.

La alcaldesa Heidi Franco dijo que está a favor de las encuestas regulares a los ciudadanos. Como alcaldesa, ha enviado encuestas desde su sitio web personal sobre temas como el parque de Main Street y el desvío de Heber Valley.

Dijo que estaría feliz de ver a los líderes electos y al personal colaborar en futuras encuestas.

"Estoy tan emocionada de que finalmente vamos a poder hacer esto juntos, en lugar de usarlas como armas para atacarnos mutuamente", dijo.

Tanto Franco como Phillips citaron la votación por orden de preferencia como un problema. Franco dijo que la ciudad había enviado "información unilateral" sobre el método de votación, mientras que Phillips anteriormente había señalado a la alcaldesa por declaraciones inexactas sobre las boletas de votación por orden de preferencia.

Phillips desafió sin éxito a Franco en la contienda por la alcaldía de Heber este otoño y no regresará al consejo el próximo año.

El personal de la ciudad redactará una política de comunicaciones para su aprobación en una futura reunión. Barney fue el único voto en contra.

Heber City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison