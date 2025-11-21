Un nuevo informe proyecta que la población del Condado de Wasatch se duplicará para 2065

El Kem C. Gardner Policy Institute de la Universidad de Utah informa que el Condado de Wasatch lidera el estado en la tasa anual promedio de crecimiento poblacional durante las próximas cuatro décadas con casi un 2%. Los condados de Utah, Washington, Tooele, Morgan e Iron le siguen de cerca.

Se proyecta que el Condado de Wasatch experimente un aumento del 113% en su población para 2065, o casi 45,000 personas. Ese es el mayor crecimiento proyectado de cualquier condado. El siguiente más alto es el Condado de Utah, que según los expertos podría duplicar su tamaño para 2065.

El Condado de Summit podría ganar alrededor de 13,000 personas en los próximos 40 años, un aumento del 31%.

En 2025, el Condado de Summit tiene una población mayor que el Condado de Wasatch por casi 4,000 personas. En 40 años, se espera que el Condado de Wasatch tenga más de 27,000 personas más que el Condado de Summit.

El informe también analizó la edad promedio de Utah, que se espera que pase de 32 años en 2025 a 45 en 2065. Los expertos dicen que es resultado de la disminución de las tasas de fertilidad y una población que envejece.

En esta misma línea, el tamaño típico de los hogares de Utah disminuirá de tres personas en 2025 a dos para 2065.

Artículo traducido por Connor Hollison