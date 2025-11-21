© 2025 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber City Summit & Wasatch counties, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Los resorts de esquí de Utah entran en la lista de los 10 mejores de USA Today

KPCW | By Sydney Weaver
Published November 21, 2025 at 6:44 AM MST
Skiers hiking across one of the bowls at Snowbasin.
Megan Collins
/
Snowbasin Resort
Esquiadores haciendo senderismo a través de una de las cuencas en Snowbasin.

Las clasificaciones evalúan las mejores áreas de esquí en EE. UU. y Canadá.

Varios resorts de Utah han entrado en la lista de los mejores centros de esquí de Norteamérica de USA Today esta temporada. Snowbasin ocupó el puesto número 1 y Deer Valley el número 6 en las clasificaciones de resorts de EE. UU. y Canadá.

Por segundo año consecutivo, los lectores colocaron a Snowbasin en la cima por sus pistas empinadas, sus cuencas abiertas y sus pistas pisadas aptas para principiantes. Deer Valley fue reconocido por su escuela de esquí, sus lecciones y sus actividades guiadas.

Snowbasin, en el área de Ogden, también fue nombrado el tercer mejor resort de esquí en la lista de los 30 mejores del Oeste de la revista SKI Magazine. Alta, Deer Valley Resort, Park City Mountain, Powder Mountain y Solitude también fueron reconocidos en la lista de los 30 mejores.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Producer
See stories by Sydney Weaver