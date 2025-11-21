Los resorts de esquí de Utah entran en la lista de los 10 mejores de USA Today

Varios resorts de Utah han entrado en la lista de los mejores centros de esquí de Norteamérica de USA Today esta temporada. Snowbasin ocupó el puesto número 1 y Deer Valley el número 6 en las clasificaciones de resorts de EE. UU. y Canadá .

Por segundo año consecutivo, los lectores colocaron a Snowbasin en la cima por sus pistas empinadas, sus cuencas abiertas y sus pistas pisadas aptas para principiantes. Deer Valley fue reconocido por su escuela de esquí, sus lecciones y sus actividades guiadas.

Snowbasin, en el área de Ogden, también fue nombrado el tercer mejor resort de esquí en la lista de los 30 mejores del Oeste de la revista SKI Magazine . Alta, Deer Valley Resort, Park City Mountain, Powder Mountain y Solitude también fueron reconocidos en la lista de los 30 mejores.

Artículo traducido por Connor Hollison