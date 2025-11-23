Patrulleros de esquí del oeste negocian con sus sindicatos antes de la temporada de esquí 2025-2026

Los patrulleros de esquí en Wyoming y Colorado buscan sindicalizarse o confirmar contratos mientras las áreas de esquí abren para la temporada 2025-2026.

La Patrulla Profesional de Esquí de Telluride, en Colorado, ha estado en negociaciones con el propietario de la montaña, Teleski, desde que su contrato terminó el 31 de agosto.

La revista POWDER informa que el sindicato está pidiendo un aumento salarial del 30%. Teleski ofreció un aumento del 2.5% en septiembre.

El sindicato se reunirá nuevamente con Teleski el 25 de noviembre antes de una reunión final el 6 de diciembre, cuando el resort está programado para abrir. Si no llegan a un acuerdo antes de entonces, los patrulleros podrían hacer huelga.

Otros equipos de patrulla de esquí del oeste también buscan sindicalizarse antes de la temporada.

El Jackson Hole News informó que los patrulleros presentaron una petición para una elección de representación sindical el 20 de noviembre.

Alrededor del 93% de los patrulleros elegibles de Jackson Hole apoyaron la petición. Están pidiendo un aumento en compensación y beneficios, así como una relación mejorada con la montaña.

La petición es el primer paso para crear un sindicato. Ahora, el resort ya sea reconocerá el sindicato o la Junta Nacional de Relaciones Laborales llevará a cabo una elección para el sindicato.

Artículo traducido por Connor Hollison