© 2025 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber City Summit & Wasatch counties, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Patrulleros de esquí del oeste negocian con sus sindicatos antes de la temporada de esquí 2025-2026

KPCW | By Sydney Weaver
Published November 23, 2025 at 2:41 PM MST
About 65 ski patrollers, mountain safety staff and supporters practice picket to urge the Park City Mountain to move toward a contract resolution.
Kristine Weller
/
KPCW

Vail Resorts llegó a un acuerdo tentativo con la patrulla de esquí de Breckenridge a mediados de noviembre.

Los patrulleros de esquí en Wyoming y Colorado buscan sindicalizarse o confirmar contratos mientras las áreas de esquí abren para la temporada 2025-2026.

La Patrulla Profesional de Esquí de Telluride, en Colorado, ha estado en negociaciones con el propietario de la montaña, Teleski, desde que su contrato terminó el 31 de agosto.

La revista POWDER informa que el sindicato está pidiendo un aumento salarial del 30%. Teleski ofreció un aumento del 2.5% en septiembre.

El sindicato se reunirá nuevamente con Teleski el 25 de noviembre antes de una reunión final el 6 de diciembre, cuando el resort está programado para abrir. Si no llegan a un acuerdo antes de entonces, los patrulleros podrían hacer huelga.

Otros equipos de patrulla de esquí del oeste también buscan sindicalizarse antes de la temporada.

El Jackson Hole News informó que los patrulleros presentaron una petición para una elección de representación sindical el 20 de noviembre.

Alrededor del 93% de los patrulleros elegibles de Jackson Hole apoyaron la petición. Están pidiendo un aumento en compensación y beneficios, así como una relación mejorada con la montaña.

La petición es el primer paso para crear un sindicato. Ahora, el resort ya sea reconocerá el sindicato o la Junta Nacional de Relaciones Laborales llevará a cabo una elección para el sindicato.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Producer
See stories by Sydney Weaver