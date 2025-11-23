La Winter Sports School gradúa a 28 con lágrimas, bromas y premios

La clase de graduación de 2025 de la Winter Sports School contó con 28 estudiantes muy unidos este año.

La escuela, financiada con fondos públicos, sigue un horario alternativo: las clases se imparten de abril a noviembre para que los estudiantes atletas puedan concentrarse en el deporte que hayan elegido durante la temporada de invierno.

Durante los discursos de graduación, el Presidente del Consejo Estudiantil, Zeke Sherman, compartió lo que había aprendido de cada uno de sus compañeros de clase, mientras que Sam Eden compartió chistes internos y recuerdos divertidos, incluida una referencia a la broma de los estudiantes de último año de 2025, que consistió en una boda falsa con "damas de honor masculinas y padrinos de boda femeninos".

Kristine Weller / KPCW Clase de 2025 de la Winter Sports School.

El tema del discurso de la Vicepresidenta del Consejo Estudiantil, Ashley Sell, fue la perspectiva.

"La perspectiva puede convertir un paso atrás en una lección, un desacuerdo en una oportunidad para la comprensión y un final en un comienzo", dijo.

Sell eligió asistir a la Winter Sports School para poder concentrarse en competir en esquí cross. Conoció el deporte alrededor de los 10 años, justo antes de mudarse a Park City con su familia.

"Una chica a la que admiraba mucho me invitó a practicar con ella por un día, y compitió conmigo, me entrenó, y fue simplemente inmediato, esto es lo que quiero hacer", dijo Sell.

El esquí cross involucra todos los aspectos de las carreras de esquí y el freeskiing, combinado con el elemento adicional de competir codo a codo.

Sell comenzó a competir y uno de sus entrenadores le habló sobre la Winter Sports School.

"Al principio pensé que era la cosa más loca jamás inventada. Yo pensaba, 'Oh, ¿por qué estos chicos sacrificaron sus veranos para ir a la escuela?'", dijo. "Pero me dediqué más a mi deporte y me di cuenta de que este era el único camino, y no me arrepiento ni por un segundo".

Sell dijo que la escuela le permitió perseguir sus sueños en el deporte.

Y, como mencionó en su discurso, la perspectiva fue lo que ayudó a Sell cuando sufrió una grave lesión de rodilla en marzo.

"Originalmente quería continuar mi deporte después de la graduación, pero fue como un cambio en mi identidad, y me di cuenta de que la educación superior era lo que realmente necesitaba hacer", dijo.

Ella planea seguir una carrera en derecho corporativo.

Kristine Weller / KPCW Ashley Sell en la ceremonia de graduación de la Winter Sports School de 2025.

La perseverancia a través de su lesión y la dedicación a lo académico es lo que le valió a Sell la beca basada en méritos de la Youth Sports Alliance Alianza de Deportes Juveniles. La Directora Ejecutiva Emily Fischer le entregó el premio en la graduación.

"Ashley ha superado una lesión importante y comprende que el éxito se construye a través de la persistencia, el enfoque y la iniciativa", dijo Fischer. "Ashley es un modelo a seguir de cómo tener agallas, trabajar duro y equilibrar lo académico, los deportes, el voluntariado y la comunidad".

Sell también recibió el premio Kay Wright, que lleva el nombre de la primera directora de la escuela. Los maestros y el personal otorgan el premio al estudiante que ejemplifica el carácter y el espíritu de la escuela.

Y Sell hizo precisamente eso al aprovechar todo lo que la Winter Sports School tiene para ofrecer. Fue editora en jefe del anuario, vicepresidenta del consejo estudiantil y asistente de maestra. También fue mentora de la Fundación Lindsay Vonn y comenzó su propio negocio de puesta a punto de esquís.

Sell dijo que es un shock que la escuela secundaria haya terminado, pero está orgullosa de sí misma y de su clase, y está ansiosa por ver lo que harán a continuación.

Artículo traducido por Connor Hollison