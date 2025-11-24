Heber City busca un compromiso para los contratos de arrendamiento de hangar del aeropuerto

Los concejales de Heber City se reunieron la noche del 6 de noviembre para una reunión especial para discutir los contratos de arrendamiento de hangar en el Aeropuerto del Valle de Heber.

Un hangar es esencialmente un garaje para un avión. El abogado de la ciudad, Jeremy Cook, dijo que la reunión fue convocada para resolver algunos desacuerdos con los arrendatarios sobre el formulario correcto para alquilar hangares.

El personal de la ciudad no pudo encontrar un registro de que el consejo hubiera adoptado formalmente un formulario de arrendamiento estándar, y Cook dijo que eso tenía que cambiar rápidamente.

"No ha tenido tiempo de pasar por un proceso que creemos que será importante en el futuro", dijo. "Sugimos encarecidamente que sigamos ese proceso y nos aseguremos de dar tiempo a la AAB para examinar esto. Pero también creemos que es muy importante tener algo establecido, porque ahora mismo tenemos una serie de problemas sobre cuál es el formulario".

La prisa por aprobar un nuevo acuerdo de arrendamiento se produjo porque algunos están a punto de expirar, y la ciudad necesita determinar cómo manejar los contratos que están terminando o necesitan ser renovados.

La AAB es la Junta Consultiva del Aeropuerto, y algunos de sus miembros estaban descontentos con la forma en que la ciudad manejó la reunión.

El presidente de la junta, Jason Talley, dijo que le preocupaba que la ciudad estuviera avanzando sin la opinión de la AAB. Dijo que esto era una inversión de sus conversaciones anteriores con el personal de la ciudad.

"Ustedes pidieron que realizáramos y perfeccionamos el arrendamiento propuesto, y luego celebraremos una sesión de trabajo conjunta con la AAB y el consejo para discutir nuestras recomendaciones", dijo. "El 8 de octubre, convocamos nuestra reunión de la AAB y revisamos el contrato de arrendamiento, página por página y línea por línea – fue arduo".

Talley dijo que programó una reunión especial de la junta para principios de diciembre para trabajar con el personal de la ciudad en el lenguaje del contrato de arrendamiento e incluso preguntó a los líderes de la ciudad y del aeropuerto si esa fecha estaría bien. Especuló que la sesión cerrada directamente antes de la reunión pública fue una "artimaña" para adoptar un formulario de arrendamiento "potencialmente defectuoso".

"Este ni siquiera es el mismo contrato de arrendamiento que contemplamos y consideramos en la AAB", dijo. "Miren, no me gusta el hecho de estar aquí discutiendo con el personal de la ciudad. Pero me preocupa la transparencia, el proceso y la responsabilidad gubernamental honorable".

Pidió al consejo que considerara varios cambios, incluyendo aumentar la duración del arrendamiento de cinco años a 20, agregar el derecho de los inquilinos de hangar a renovar sus arrendamientos, y permitir que los arrendatarios actuales renueven utilizando el lenguaje que estaba anteriormente en el sitio web del aeropuerto.

También pidió a la ciudad que eliminara una sección del contrato de arrendamiento que transferiría cualquier "mejora y propiedad personal" abandonada a la propiedad de la ciudad.

Talley no fue el único residente local insatisfecho en la reunión.

Jeff Peterson alquila un hangar en el aeropuerto y anteriormente estuvo en su junta consultiva. Dijo que le preocupaba que el concejo municipal votara sobre el nuevo contrato de arrendamiento sin saber realmente lo que contenía.

"Retrásenlo por 60 días", dijo. "Den una directiva a la AAB y al personal para que lo tengan listo en 60 días. Durante ese tiempo, no tienen que aceptar ningún contrato nuevo, y así nadie resulta perjudicado en este momento".

El concejal Mike Johnston dijo que pensaba que 120 días serían más apropiados para resolver los detalles, estando de acuerdo con una sugerencia de la concejal Yvonne Barney.

"Me gustan algunas de las sugerencias que he escuchado del presidente Talley, y me gustaría examinarlas, y creo que llevará más de uno o dos meses", dijo.

Sin embargo, el administrador de la ciudad, Matt Brower, dijo que eso no resolvería el problema de los contratos actuales que vencen para renovación, porque la ciudad necesita saber los términos de esos arrendamientos.

Al final, el concejal Scott Phillips hizo una moción para incorporar los cambios propuestos por Talley al formulario de arrendamiento. El consejo también votó para extender los arrendamientos que vencen para renovación hasta el 31 de marzo de 2026.

Eso dará a los líderes unos meses para realizar cualquier ajuste al formulario de arrendamiento estándar.

Artículo traducido por Connor Hollison