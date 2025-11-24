Dúo de madre e hijo organiza la ceremonia de Wreaths Across America en Park City en honor a los veteranos

Los residentes locales Karri Taix y su hijo, Parker, están planeando el evento Wreaths Across America de este año en el Cementerio de Park City .

El programa nacional coloca coronas navideñas en las tumbas de los veteranos para recordar a los caídos, honrar a quienes sirven y enseñar a la próxima generación el valor de la libertad.

Karri y Parker Taix se involucraron hace unos años después de escuchar sobre el programa a través de amigos militares.

"Tenemos amigos muy queridos que forman parte de la Marina y todos son pilotos de vuelo, y sus hijos están en la Academia Naval", dijo Karri Taix. "Así que mi hijo y yo pensamos, 'Vaya, esto sería algo realmente genial en lo que participar en nuestro cementerio local'".

La pareja también quería honrar a los miembros de la familia que han servido. Karri Taix dijo que su padre fue marine y que su abuelo también fue veterano.

El equipo de madre e hijo está liderando el evento este año después de haber sido copresidentes el año pasado.

Karri Taix dijo que tienen grandes planes, incluyendo la participación de familias y ofrendas florales que representan a cada rama del servicio: Ejército, Marines, Marina, Fuerza Aérea, Fuerza Espacial y Guardia Costera.

Habrá una guardia de color local de los Boy Scouts of America y un ex Boy Scout dirigirá la corneta "Taps".

Parker Taix hablará sobre el tema de Wreaths Across America de este año: "seguir avanzando".

"Di algunos discursos en el evento Wreaths Across America el año pasado, y lo encontré muy gratificante", dijo. "Sentí el deseo de aprovechar la oportunidad y retribuir a la comunidad de veteranos".

Photo courtesy of Karri Taix La ceremonia de Wreaths Across America de 2024 en el Cementerio de Park City.

Una familia Estrella de Oro (Gold Star family) de Kamas también compartirá su historia de sacrificio tras perder a un ser querido que servía en el ejército.

Después de la ceremonia, los Boy Scouts, la Young Men's Service League y otros voluntarios colocarán cientos de ofrendas florales en las tumbas de los veteranos en el Cementerio de Park City. Además, unas pocas docenas de ofrendas florales se dirigirán al Cementerio de Glenwood de Park City por primera vez.

Karri Taix dijo que los organizadores anteriores querían incluir el cementerio histórico, aunque este no tendrá su propia ceremonia.

"Ha sido un proceso increíble", dijo Karri Taix. "Es una forma increíble para que nuestra comunidad se una y honre a los soldados caídos".

La ceremonia comienza a las 10:00 de la mañana del 13 de diciembre. Los asistentes también son bienvenidos a colocar ofrendas florales en las tumbas de los veteranos. Cada una estará marcada con una bandera estadounidense.

Artículo traducido por Connor Hollison