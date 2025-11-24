"Spoil to Soil" y sus propietarios llevan al condado de summit a los tribunales por cierre

Spoil to Soil y el arrendador de su terreno en Browns Canyon están pidiendo a un juez que deshaga una decisión del Consejo del Condado de Summit que ha obligado al negocio a cerrar temporalmente.

En octubre, el consejo votó a favor de suspender los permisos de la planta de compostaje después de que el personal dijera que la instalación había cometido docenas de violaciones y estaba realizando trabajo no autorizado.

La suspensión estableció términos y un cronograma para que Spoil to Soil solucionara cualquier problema para poder reabrir, pero en su lugar, la compañía y su terrateniente están apelando la directiva en el Tribunal del Tercer Distrito.

En una apelación presentada el 14 de noviembre, el abogado de la instalación, Kyle Reeder, argumenta que las acusaciones del personal fueron "inexactas, no reveladas y exageradas" y violaron el debido proceso de sus clientes.

Los terratenientes han dicho que se enteraron de las acusaciones a través de un informe del personal de la comisión de planificación de agosto y no recibieron notificaciones del condado.

"Porque lo primero que hice cuando vi un informe del personal — trabajé con mi esposa, y le dije, 'Oye, ¿recibiste algún correo electrónico sobre alguno de estos? ¿Alguna comunicación, alguna carta?' 'No'", dijo el esposo de la propietaria Kristen Clayton, Jared, a la comisión de Planificación del Este del Condado de Summit en agosto. "Luego llamé al operador anterior, Mike Mimbach, y él dijo, 'No'".

El condado sostiene que sí notificó a los operadores de Spoil to Soil sobre las violaciones.

El Condado de Summit aún no ha respondido a la apelación, pero los concejales dijeron públicamente que querían asegurarse de que el proceso fuera justo.

Cuando el personal presentó sus acusaciones al consejo en septiembre, el consejo esperó tres semanas para votar como medida de precaución.

El Condado de Summit ha estado al tanto de posibles violaciones en la propiedad de Spoil to Soil durante años.

Un vecino comenzó a presentar quejas al menos desde 2023, lo que impulsó a la instalación a solicitar permisos, pero las quejas siguieron llegando.

El oficial de cumplimiento de códigos Scott Buchanan dijo a los concejales en octubre que la propiedad tiene un historial de ignorar directivas.

La comisión de planificación quería revocar los permisos en agosto, pero el consejo decidió solo suspenderlos.

Los términos del consejo no son baratos; por ejemplo, se le pide a Spoil to Soil que pavimente una nueva carretera mientras está cerrado.

Desde que la instalación cerró, la mayor parte de los residuos de alimentos de Park City están siendo transportados en camiones a North Salt Lake, donde se convierten en gas natural o fertilizante.

Artículo traducido por Connor Hollison