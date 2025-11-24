El centro de eventos del Condado de Wasatch cerró en medio de un brote nacional de un virus equino

Una forma de herpes equino, el EHV-1, puede causar enfermedades respiratorias y neurológicas, así como abortos espontáneos. Se han confirmado casos en Texas y Oklahoma y han obligado a los organizadores de rodeos a cancelar algunos eventos .

Hasta el viernes, no se había detectado ningún caso en Utah.

El Wasatch County Events Complex dijo que está desinfectando las instalaciones y cerrando temporalmente por un exceso de precaución.

La instalación ha pospuesto todos los eventos equinos. El director del complejo de eventos, Jon Provost, dijo que reevaluarán las condiciones el 24 de noviembre y decidirán cuándo reabrir.

Artículo traducido por Connor Hollison