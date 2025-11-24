© 2025 KPCW

El centro de eventos del Condado de Wasatch cerró en medio de un brote nacional de un virus equino

KPCW | By Sydney Weaver
Published November 24, 2025 at 6:29 AM MST
Horses at the Wasatch County Events Complex in Heber.
Wasatch County Events Complex
Caballos en el Wasatch County Events Complex en Heber.

El Wasatch County Events Complex está cerrado por saneamiento luego de que se confirmara un virus que afecta a los caballos en múltiples estados.

Una forma de herpes equino, el EHV-1, puede causar enfermedades respiratorias y neurológicas, así como abortos espontáneos. Se han confirmado casos en Texas y Oklahoma y han obligado a los organizadores de rodeos a cancelar algunos eventos.

Hasta el viernes, no se había detectado ningún caso en Utah.

El Wasatch County Events Complex dijo que está desinfectando las instalaciones y cerrando temporalmente por un exceso de precaución.

La instalación ha pospuesto todos los eventos equinos. El director del complejo de eventos, Jon Provost, dijo que reevaluarán las condiciones el 24 de noviembre y decidirán cuándo reabrir.

Artículo traducido por Connor Hollison
Sydney Weaver
News Producer
