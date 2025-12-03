UOP retira cambios de vivienda propuestos; Condado de Summit cerca de votar sobre planes

Los representantes del Parque y los desarrolladores reanudaron las conversaciones sobre el acuerdo de desarrollo del Parque Olímpico de Utah con la Comisión de Planificación de Snyderville Basin el 25 de noviembre.

El UOP busca cambiar el acuerdo para facilitar un hotel cerca de su piscina de entrenamiento de estilo libre y para financiar el desarrollo antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2034.

Otros cambios que definen el alcance y la ubicación de las viviendas potenciales han preocupado a los residentes cercanos.

Así, en la reunión, el UOP anunció que ya no está pidiendo cambiar la alineación de 10 casas cerca de la parte superior del telesilla y los saltos de esquí nórdico. El parque ahora propone reducir la altura máxima para esas casas de 50 pies a 35 pies.

El UOP todavía está buscando una altura adicional para el hotel. Su principal razón para modificar su acuerdo de desarrollo es hacer que el parque sea financieramente autosuficiente .

Pero residentes como Meta Haley expresaron frustración con el proceso de planificación.

"Creo que estoy aquí como que perdiendo un poco la fe en este proceso y esperando algo de claridad de parte de ustedes", dijo en la audiencia pública de la comisión de planificación del 25 de noviembre. "Planteamos inconsistencias específicas y documentadas antes de esta noche, sin embargo, al mirar el informe del personal y escuchar la discusión de esta noche, parece que esos hechos no fueron abordados".

Ha habido dos reuniones previas de la comisión de planificación con el UOP. Cuando los residentes plantearon preocupaciones sobre la densidad y la ubicación del desarrollo potencial, el parque programó dos jornadas de puertas abiertas para explicar sus planes.

Durante la audiencia pública del 25 de noviembre, el ex comisionado de planificación Thomas Cooke atestiguó que los líderes del Parque Olímpico de Utah gestionan el negocio pensando en los atletas de Estados Unidos.

"Pueden estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo, pero asuman una buena intención con las personas que dirigen esta organización porque tienen una larga trayectoria pensando en el mejor interés a largo plazo", dijo.

El comisionado Matt Nagie respondió preguntas sobre el proceso de planificación después de la intervención del público.

"Cuando el público se presenta y habla sobre las cosas que le importan, a veces, ese es el proceso", dijo Nagie. "Y entonces, cuando hablamos de cómo puede avanzar este proyecto, cómo puede la comisión de planificación tomar una decisión, quiero tomarme un segundo para dar un paso atrás y, supongo, celebrar lo que este proceso está haciendo, activamente, esta noche".

La comisión retrasó su decisión para absorber todos los comentarios del público y la información adicional del Parque Olímpico de Utah.

Tiene la tarea de hacer una recomendación positiva o negativa al Consejo del Condado de Summit, que tiene la decisión final.

Pase lo que pase, el UOP todavía tiene permitido construir viviendas cerca de su entrada superior. El Director de Desarrollo Comunitario, Peter Barnes, señaló que el parque solo necesitaría subdividir su terreno allí.

Esa perspectiva ha alimentado las preocupaciones de los residentes sobre la invasión del hábitat de la vida silvestre y las vistas, y sobre el tráfico a través de la puerta trasera en Bear Hollow Drive.

Según la abogada del condado Lynda Viti, el consejo del condado, no la comisión de planificación, es el encargado de abrir o cerrar carreteras al tráfico.

El Condado de Summit y la Fundación del Legado Olímpico de Utah son patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison