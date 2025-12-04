Deer Valley abre el sábado; los poseedores de pases tienen un vistazo previo el viernes

Los poseedores de pases de temporada de Deer Valley tendrán la montaña para ellos solos a partir de las 9 a.m. del viernes 5 de diciembre. El público en general tendrá sus primeras bajadas de la temporada cuando el resort abra oficialmente el sábado por la mañana .

El presidente y Director de Operaciones de Deer Valley, Todd Bennett, dijo que el cambio en el clima retrasó el día de apertura que esperaban para el 29 de noviembre, volviendo a su momento tradicional.

“Intentamos empezar un poco antes este año”, dijo Bennett en el Local News Hour de KPCW el miércoles . “Adelantamos la fecha y luego terminamos volviéndola a donde íbamos a estar para empezar”.

El resort abrirá con tres telesillas, Carpenter Express, Sterling Express y Homestake Express, y tres pistas: Birdseye, Silver Link y Success. A todas se accederá desde Snow Park Lodge.

La tan esperada expansión de East Village entrará en funcionamiento más adelante este invierno. Los equipos de fabricación de nieve todavía están probando el nuevo equipo.

“Abrirá un poco más tarde este año, solo porque estamos dando los toques finales a las tuberías y las casas de bombas y todos esos detalles”, explicó. “Comenzamos a probar el sistema de fabricación de nieve allí y a presurizar el agua el lunes. Así que, sospecho que estaremos fabricando nieve allí dentro de la semana”.

Incluso con 100 nuevas pistas y 10 nuevos telesillas programados para abrir en East Village, Bennett dijo que hay más por venir.

El Park Peak Lodge, una instalación de 60,000 pies cuadrados en la cima de Park Peak, donde descargará la nueva telecabina de East Village, no abrirá esta temporada. La telecabina operará y los invitados verán la estructura tomando forma.

“Van a ver un esqueleto increíble de un edificio completamente nuevo de 60,000 pies cuadrados allí arriba”, dijo. “Será un hermoso lodge con vista hacia Timpanogos. Tenemos planeados un par de telesillas más. No creo que los hayamos anunciado, así que me abstendré de hablar de ellos. Pero sí, tenemos más”.

Los esquiadores serán desviados alrededor de la construcción en Park Peak Lodge y en el área base de East Village. Una instalación base temporal ofrecerá servicios limitados para esquiadores, incluyendo alrededor de 100 asientos de comedor, venta de boletos de telesilla y alquiler de esquís. Para dar cabida a más invitados, el resort también está agregando espacio temporal para comer en Silver Lake Lodge y abrirá The Mariposa para el servicio diurno.

Bennett dijo que el resort cuenta con personal completo para la temporada, con 500 empleados más que el año pasado.

Aun con East Village cerca de su finalización, Bennett dijo que es demasiado pronto para desviar toda la atención al desarrollo largamente planeado de los estacionamientos de Snow Park.

“Poner en marcha tantos equipos nuevos, tantos senderos nuevos, mucho más terreno, va a plantear una serie de desafíos no deseados”, dijo. “Y entonces, ya sabes, yo diría que probablemente para el final de la temporada, [comenzaremos a] cambiar de nuevo en esa dirección y a pensar cuáles son los próximos pasos allí. Pero como equipo, estamos muy concentrados en asegurarnos de que la expansión oriental sea con la calidad de Deer Valley que la gente espera”.

Deer Valley celebra su aniversario 45 este año y recientemente ganó el World Ski Awards como Mejor Resort de EE. UU. por decimotercer año consecutivo.

Deer Valley es un patrocinador financiero de KPCW .

Artículo traducido por Connor Hollison