El estancado Consejo del Condado de Summit retrasa la votación del impuesto de Recreación de Basin

Con un miembro del consejo ausente de la reunión del Consejo del Condado de Summit del 3 de diciembre, los otros cuatro no pudieron llegar a un consenso sobre el presupuesto de 2026 de Basin Recreation.

Esto se debe a que el distrito está solicitando un aumento del 15% en el impuesto a la propiedad este año. En lugar de dejar a Basin Rec sin un presupuesto en una votación fallida de 2 a 2, el consejo reprogramó la votación para el 10 de diciembre.

El miembro del consejo Chris Robinson podría haberse unido a la reunión de forma remota para romper el empate, pero la Presidenta Tonja Hanson pensó que debería poder escuchar primero los extensos comentarios del público.

"Por eso creo que necesitamos continuar la reunión, para que él pueda ver el video... escuchar los comentarios del público antes de votar", dijo Hanson.

La mayoría de los residentes que hablaron en la audiencia pública se opusieron al aumento de impuestos, diciendo que están cansados de pagar más cada año a varias entidades y distritos gubernamentales.

"Ustedes simplemente tienen un mal timing, porque les ha pasado a todos aquí, que nuestros impuestos se están disparando", dijo Bill Rusconi, residente de Silver Springs, a los representantes de Basin Rec. "Mis impuestos se han duplicado dos veces en los últimos cinco años".

Basin Rec dice que el aumento del 15% recaudaría $1.3 millones adicionales para nuevos salarios de empleados y costos operativos, como el mantenimiento de instalaciones y seguros.

Esto equivale a $6.10 adicionales, anualmente, por cada $100,000 del valor imponible de una vivienda. Eso es casi el doble de la estimación inicial de octubre, que fue antes de que el distrito recibiera los valores finales de propiedad de 2025, según el gerente comercial Brad Rogers. Los gravámenes fiscales continuarán fluctuando cada año a medida que cambien los valores individuales de las propiedades.

De todos modos, Rogers dijo que el dinero se utilizaría para proporcionar los servicios que los residentes esperan.

"Basin Rec es mucho más que solo la casa de campo", dijo Rogers. "Tenemos miles de acres de espacio abierto, cerca de 200 millas de senderos que también mantenemos, incluso programas como Safe Routes to Schools, que proporcionan rutas aradas a los escolares".

Pero los residentes y algunos miembros del consejo se opusieron a las nuevas contrataciones propuestas, como un empleado de marketing, y el comentarista Nicholas Schapper calificó el presupuesto como "orientado a la expansión".

Los miembros del consejo Hanson y Canice Harte indicaron que estaban en contra del aumento de impuestos; Roger Armstrong y Megan McKenna pensaron que el razonamiento de Basin Rec tenía sentido.

Volverán a abordar el tema en la reunión del 10 de diciembre en Coalville y por Zoom a las 6 p.m. No habrá comentarios del público, pero Hanson recomendó a los residentes enviar sus comentarios por correo electrónico al consejo antes de esa fecha.

El presidente de la junta, Ben Castro, también señaló que el aumento propuesto del 15% de Basin Rec no es un aumento del 15% en las facturas de impuestos generales de los residentes, es solo para la porción que recauda Basin Rec.

El estado de Utah enumera 43 entidades fiscales diferentes en el condado de Summit, ya sean ciudades, pueblos, servicios públicos, distritos escolares, distritos de recreación o el propio gobierno del condado. Sus fronteras también son todas diferentes.

Los límites de Basin Rec son aproximadamente los mismos que los del Distrito Escolar de Park City, más Promontory, pero no incluyen la mayor parte de Park City propiamente dicho.

El condado de Summit y Basin Rec son patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison