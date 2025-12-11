Los brotes de sarampión podrían costarle a EE. UU. su estado de eliminación de 25 años

A los funcionarios de salud les preocupa que EE. UU. pueda perder su estado de eliminación del sarampión mientras uno de los brotes más grandes del país continúa en Utah.

El estado ha registrado 115 casos este año , incluidos nueve en el Condado de Wasatch. Hasta ahora, no se han confirmado casos en el Condado de Summit.

De los 46 brotes en todo EE. UU., los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) muestran que los más grandes se encuentran en Utah y Arizona. En comparación, se confirmaron 16 brotes en EE. UU. en 2024.

La Organización Mundial de la Salud (World Health Organization) considera que el sarampión está eliminado si un país pasa un año sin transmisión local continua.

Estados Unidos logró la eliminación en el año 2000. Sin embargo, si los nuevos casos de sarampión continúan hasta enero de 2026, EE. UU. perderá ese estado.

Axios informa que seguiría a Canadá, que perdió la designación en noviembre, poniendo fin a sus 27 años sin brotes.

Mientras tanto, los casos a nivel mundial han disminuido un 88% desde el año 2000. El CDC informa que 96 países habían eliminado el virus hasta 2025.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se propaga por el aire cuando una persona infectada respira, tose o estornuda.

Los síntomas aparecen de siete a 14 días después de contraer el virus e incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal, ojos llorosos y sarpullido.

El CDC dice que la mejor manera de protegerse es la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR).

Los expertos dicen que dos dosis de la vacuna MMR la hacen 97% efectiva para prevenir el sarampión. Una dosis es 93% efectiva.

De las más de 1,800 personas infectadas con sarampión en EE. UU. este año, el 92% no estaban vacunadas.

Artículo traducido por Connor Hollison