El Consejo del Condado de Summit aprueba un aumento del 5% en el impuesto de Basin Rec

El Concejal Chris Robinson, quien hizo la moción el 10 de diciembre para aprobar una reducción en el aumento de impuestos, indicó que un incremento menor es prudente para tener en cuenta la inflación en 2026.

“Esa no es la justificación que se ha dado principalmente para el aumento de impuestos [por Basin Rec]. Ha sido para agregar... puestos de tiempo completo y para hacer otras cosas”, dijo. “Pero ciertamente ha habido una erosión en el poder adquisitivo del distrito”.

El punto de la inflación fue lo que convenció al Vicepresidente del Consejo, Canice Harte, quien la semana anterior había dicho que no votaría por el aumento del 15%. Mientras tanto, el Concejal Roger Armstrong se retractó de su apoyo anterior al impuesto.

Inicialmente, Robinson propuso una tasa impositiva del 10%; Armstrong le pidió que la modificara al 5%.

"Me desperté esta mañana, y después, creo que la noticia principal en la radio, miré a [mi esposa] y le dije: 'No puedo hacer esto'. Y ese fue el Affordable Care Act, el subsidio, va a expirar pronto", dijo Armstrong. "Y algunas personas verán que sus presupuestos de atención médica se duplicarán".

Se suponía que el consejo votaría sobre el aumento una semana antes, pero hubo un punto muerto después de que los residentes se pronunciaron en contra .

Algunos dijeron que el impuesto representaba la expansión de servicios opcionales que también utilizan personas fuera de los límites de tributación de Basin Rec, a diferencia de los impuestos que financian una respuesta de emergencia menos opcional.

Basin Rec ha dicho que está experimentando mayores costos de seguro, senderos y mantenimiento. El aumento de impuestos completo también habría cubierto un contador a tiempo completo, un planificador estratégico, un coordinador de recreación y un puesto de marketing, así como algunos empleados a tiempo parcial.

Robinson, que se perdió la reunión anterior, también pensó que Basin Rec probablemente necesitaría emitir bonos de impuestos a la propiedad para pagar el nuevo pabellón (field house) propuesto junto a la Escuela Primaria Jeremy Ranch .

La Presidenta del Consejo, Tonja Hanson, dijo que esa era una razón clave por la que votó en contra incluso del aumento de impuestos reducido el 10 de diciembre.

"Si este impuesto entrara en vigor y luego, en tres a cinco años, ¿quieren poner un bono en la boleta? Eso va a ser difícil, eso va a ser una venta muy, muy difícil", dijo.

Robinson dijo que Basin Rec representa alrededor del 10% de sus impuestos a la propiedad.

Un aumento del 15% habría ascendido a $6.10 adicionales anualmente por cada $100,000 de valor de propiedad imponible, por lo que el 5% lo reduce a alrededor de $2.

El distrito de recreación deberá presentar un presupuesto revisado al consejo la próxima semana para su aprobación. Debe ser aprobado este año, y el 17 de diciembre es la última reunión del Consejo del Condado de Summit de 2025.

El Condado de Summit y Basin Recreation son patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison