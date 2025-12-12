El desarrollador maestro de Canyons está considerando terrenos por encima del campo de golf y la aldea

El desarrollador maestro de Canyons Village ha solicitado un Distrito de Infraestructura Pública (PID), una herramienta financiera que está creciendo en popularidad entre los desarrolladores de Utah.

Si el Condado de Summit da luz verde, la subsidiaria de Talisker Corporation, TCFC, podría recaudar dinero en el mercado de bonos como lo hacen los gobiernos. El efectivo de la venta de bonos financiaría el desarrollo dentro de los límites del PID y se pagaría mediante impuestos dentro de esos límites.

El Consejo del Condado de Summit tiene programado votar si permite el PID el 17 de diciembre.

Según el aviso de la reunión , el PID incluiría terrenos tanto en las áreas de upper High Mountain Road como en West Willow Draw, así como los estacionamientos públicos más altos de Canyons.

Canyons está a punto de casi duplicar su tamaño, ya que hace un par de años solo había construido la mitad de los metros cuadrados a los que tiene derecho.

Los informes del personal de la Comisión de Planificación de Snyderville Basin explican más sobre lo que sigue para High Mountain Road y West Willow Draw.

Summit County Las parcelas en la cima de High Mountain Road se ven en Canyons Village.

Actualmente, High Mountain Road termina en los Apex Condominiums, entre las góndolas Red Pine y Sunrise. Pero, fiel a su nombre, High Mountain se extenderá cuesta arriba junto con más viviendas residenciales multifamiliares.

Summit County El área de West Willow Draw se ve en Canyons Village. Solo una fracción de este terreno se encuentra dentro de los límites del PID, y gran parte está designada como campo de golf y/o espacio abierto.

El área conocida como West Willow Draw , actualmente sede de un almacén de máquinas pisanieves (snow cat) y algunos hoyos de campo de golf, es visible para los pasajeros del Orange Bubble Express.

Se permiten una mezcla de casas unifamiliares y multifamiliares en parcelas en el lado norte de Willow Draw Road, según un informe del personal del condado.

Y en el lado sur, justo antes del almacén, a TCFC se le permite desarrollar otro hotel y centro de conferencias.

Finalmente, los estacionamientos de grava, ubicados cerca de los hoteles Pendry y Westgate, han estado destinados durante mucho tiempo al desarrollo de hoteles en el plan maestro del complejo . Eso será solo después de que TCFC termine el garaje de estacionamiento en el lote Cabriolet , tan pronto como el próximo año.

Dos abogados de TCFC, David Smith y Laurel Simpson, estarían en la junta directiva de cinco miembros del distrito de infraestructura pública. No respondieron a un correo electrónico de KPCW la semana pasada preguntando cuánto dinero recaudaría el PID y para qué.

Artículo traducido por Connor Hollison