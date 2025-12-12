Camionero veterano conduce coronas a través de América para honrar a los caídos de Wasatch Back

Más de 2 millones de voluntarios colocarán coronas adornadas con cintas rojas en las tumbas de los veteranos para el Día Nacional Wreaths Across America este mes .

Las ceremonias en el Cementerio de Park City , el Cementerio de Heber City y el Cementerio Marion de Kamas el sábado son parte de las 5,200 que se realizan en todo el país.

Antes de eso, camioneros veteranos viajan a través del país para entregar las coronas. El miércoles, Russell Shay dejó cientos de ellas necesarias para las ceremonias de Wasatch Back.

"No me llames tarde para cenar", dijo. "Todo el mundo me llama Russ".

Nacido y criado en Salt Lake City, ha sido camionero durante unos 65 años. Shay aprendió a conducir grandes plataformas después de mudarse a las High Sierras cuando tenía 11 años. Allí, conducía camiones madereros.

“Empecé cuando tenía 14 años. Ni siquiera teníamos que tener licencia”, dijo. “Me gustaba ver el campo, pero he estado en todas partes, incluido Canadá”.

A los 20 años, Shay se unió a la Marina. Dijo que eligió esa rama para evitar ir a Vietnam.

Pero ocho meses después, se encontró en su ciudad costera de Da Nang.

Un año después, Shay fue a la Bahía de Guantánamo en Cuba. En ambas áreas, continuó manejando camiones.

"Conducía una niveladora de carreteras, además de autobuses y camiones de remolque para transportar personas, especialmente a los marineros borrachos", dijo. "Teníamos [Policía Militar] yendo con nosotros. Cuando los recogemos, él dice: 'Si ves que alguien se cae del camión, no te detengas por ellos, solo sigue conduciendo'".

Shay también estuvo en servicio en Oak Harbor, Washington. Recuerda con cariño su tiempo en el servicio. Por eso es voluntario de Wreaths Across America. Dijo que demuestra el respeto que los lugareños tienen por todos los miembros del servicio caídos.

Matt Sampson / KPCW

Voluntarios y organizadores descargaron más de 200 coronas el miércoles para las ceremonias locales. Parker Taix, estudiante de la Park City High, fue uno de ellos.

“Esta es una gran oportunidad para ayudar a nuestra comunidad local de veteranos”, dijo. “Especialmente los chicos de mi edad, creo que es importante saber sobre esto e involucrarse”.

Las ceremonias de Wasatch Back para recordar a los caídos, honrar a quienes sirven y enseñar a la próxima generación el valor de la libertad comenzarán a las 10 a.m. del sábado.

Matt Sampson contribuyó a este informe.

Artículo traducido por Connor Hollison