El Concejo de Park City finaliza los planes para el Festival de Cine de Sundance 2026

El Concejo de Park City ha aprobado los planes para el Festival de Cine de Sundance 2026.

El último en Utah antes de trasladarse a Boulder, Colorado, se llevará a cabo del 22 de enero al 1 de febrero. El Concejal Ryan Dickey dijo que, en general, Old Town operará de manera muy similar a 2025 con algunos cambios.

“Se va a ver muy similar a años anteriores”, dijo en el “Local News Hour” de KPCW el viernes. “Están activando el Doubletree como teatro de nuevo”.

Por primera vez desde 2023, el Yarrow DoubleTree by Hilton Hotel, regresará para albergar una programación completa de películas de 10 días.

Esto ocurre en medio de uno de los cambios más notables del festival, el histórico Egyptian Theatre no proyectará películas por primera vez desde que Sundance llegó a Park City en 1981.

El gerente del teatro, Randy Barton, le dijo previamente a KPCW que el espacio ya no está configurado para películas. Sin embargo, según los documentos del concejo, podría albergar un panel de discusión de un día.

Y por primera vez desde la pandemia de COVID-19, el Eccles Center albergará proyecciones y eventos ambas semanas del festival.

Al igual que en 2025, no se permitirán vehículos en Main Street de Park City durante los primeros cinco días de Sundance.

A medida que el tráfico peatonal de Main Street disminuye, Dickey dijo que las carreteras y el estacionamiento comenzarán a reabrirse.

“A veces los residentes se frustran. Sienten que es difícil estacionar y llegar a Old Town cuando se siente un poco más vacío”, dijo. “Así que ese martes de Sundance, el estacionamiento y las calles volverán a la normalidad”.

Dickey dijo que la asistencia en la parte superior de Main Street fue limitada en 2025, por lo que el concejo está trabajando para asegurar más activaciones de arriba abajo.

“Tenías gente caminando por la calle diciendo, ‘Vaya, ¿no es genial?’ Y como que llegan al área donde están los bares y hay música sonando, y se quedan atascados y se detienen”, dijo.

Acura regresará a Bob Wells Plaza, Hulu tendrá una activación de “Little Miss Sunshine” en el lote Galleria y Chase Sapphire estará en 625 Main.

La ciudad anima a los lugareños y visitantes a utilizar el transporte público para aliviar la presión del estacionamiento. Los autobuses saldrán del estacionamiento disuasorio (park-and-ride) de Richardson Flat cada 20 minutos de 6 a.m. a 2 a.m.

