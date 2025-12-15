La propuesta de reurbanización de la oficina de Kearns regresa a la Comisión de Planificación de Park City

El propietario del parque de oficinas Park Meadows Plaza es Kensington Investment Company, con sede en Boston. Tiene una oficina en Prospector y posee un puñado de propiedades en el área a través de diferentes LLC. La compañía también es propietaria del edificio más alto de Utah, la nueva Astra Tower en Salt Lake City.

Está a mitad de las conversaciones con la Comisión de Planificación de Park City sobre la reurbanización del parque de oficinas en Kearns Boulevard, que actualmente alberga el restaurante Tupelo, Park City Bike & Demo y CREATE PC.

Kensington propone 117 unidades de vivienda en total, 20 de las cuales serían asequibles. El estacionamiento sería subterráneo.

Durante una segunda discusión el miércoles [10 de diciembre], Kensington volvió a solicitar un aumento en la altura de los edificios y una reducción de los retranqueos con respecto a las carreteras y propiedades vecinas, a pesar del escepticismo durante su primera reunión de la comisión de planificación en agosto .

Kensington también proporcionó a la ciudad una representación de lo que permitiría la zonificación actual, sin ninguna excepción de altura o retranqueo. El comisionado Rick Shand dijo que era interesante considerarlo.

Park City Municipal Los diagramas de Kensington Investment Company muestran cómo podrían verse los edificios que cumplen con las restricciones de retranqueo (derecha) en comparación con su proyecto preferido, con excepciones al código (izquierda).

“Aunque eso cumple con el código, es totalmente inaceptable”, dijo sobre el diseño alternativo . “Crea un frente de tres pisos, aunque esté por debajo de los límites de altura, en nuestro corredor de entrada y un área de espacio abierto dentro que, de alguna manera... me recuerda un poco al Pentágono”.

Pero el hecho de que Shand prefiera el otro diseño no significa que esté convencido de los retranqueos que Kensington dice que necesita. El desarrollador está solicitando 10 pies en lugar de 25 pies en algunas áreas.

El comisionado Bill Johnson estaba particularmente preocupado por los retranqueos reducidos junto al futuro proyecto Holiday Village & Parkside Apartments (HOPA).

Park Meadows Plaza se encuentra entre la sucursal de Wells Fargo en Kearns Boulevard y la vivienda asequible pendiente HOPA.

También está en la esquina opuesta del sitio de cinco acres de Bonanza Park, donde el Concejo Municipal de Park City está trabajando con un desarrollador para crear otra comunidad de uso mixto.

El comisionado Henry Sigg, que también es desarrollador, quiere analizar el proyecto de Kensington en ese contexto en el futuro.

“Nunca me gusta mirar un proyecto en el contexto de cuál podría ser la alternativa. Me gustaría mirar un proyecto que se presenta como el proyecto”, dijo. “No quiero mirar: 'Bueno, si no obtenemos esto, bueno, pueden obtener esto'”.

Sigg le pidió al desarrollador el miércoles que trajera dibujos la próxima vez que visualicen la altura desde un ángulo diferente al de las representaciones aéreas bidimensionales. Solo las porciones más internas de los edificios propuestos se extenderían por encima del límite de altura de 35 pies, hasta 50 pies.

El comisionado John Frontero ha sido el menos receptivo a la propuesta. Esto se debe principalmente a que el código de la ciudad establece que los edificios con retranqueos reducidos deben ser más bajos, y que los edificios más altos deben tener más retranqueos.

La comisión de planificación no votó sobre el proyecto Kensington y aún no ha programado una tercera conversación.

Artículo traducido por Connor Hollison