El Condado de Summit cierra la compra de 834 acres del Rancho Ure cerca de Kamas

El Condado de Summit anunció a última hora del 15 de diciembre que es el nuevo propietario del Rancho Ure de 834 acres, una compra que había estado pendiente durante casi tres años.

El objetivo declarado de la compra ha sido conservar para siempre la propiedad, situada a la entrada de Kamas en la Ruta Estatal 248 y en las cabeceras del río Weber.

“El Rancho Ure es lo suficientemente grande como para darle al Valle de Kamas una oportunidad de luchar para permanecer arraigado en la agricultura”, dijo la directora ejecutiva de Summit Land Conservancy, Cheryl Fox. “Preservarlo protege el sustento a largo plazo de los productores locales, al crear sinergias con otros paisajes agrícolas”.

El condado afirma que la tierra es el hogar de animales como alces y ciervos mulos, además de aves acuáticas migratorias como las grullas canadienses. La familia Ure se estableció allí a finales del siglo XIX. Desde entonces, también ha sustentado la ganadería de carne y de leche.

El condado se ha comprometido a que gran parte de la tierra a ambos lados de la Ruta Estatal 248 seguirá siendo una granja activa. Indica que podría vender o arrendar las praderas del norte y del sur para lograr ese objetivo.

El condado está trabajando con la organización sin fines de lucro Summit Land Conservancy para establecer servidumbres de conservación en la propiedad antes de cualquier venta. Una de esas servidumbres, que prohíbe casi todo desarrollo, ya se aplicó a las praderas al norte de la carretera el mes pasado .

La presidenta del Concejo del Condado de Summit, Tonja Hanson, agradeció a la familia Ure y a las diversas agencias gubernamentales y al personal que han trabajado en el trato.

“Viví directamente frente a esta propiedad durante 28 años. Mi temor era que algún día me despertaría y no vería más que tejados a lo largo del hermoso Valle de Kamas”, dijo. “Con una servidumbre de conservación en esta propiedad, eso nunca sucederá”.

Parte de la propiedad al sur de la carretera también ha sido reservada para senderos de caminata, ciclismo y equitación.

Desde la perspectiva del financiamiento, el Rancho Ure es un gran rompecabezas. El condado adquirió porciones del rancho con diferentes fondos, lo que afectará su uso futuro.

Summit County Los usos recreativos estarían limitados a las áreas de recreación (azul) y de la finca (rojo). La agricultura puede continuar en todo el rancho, especialmente en las parcelas de praderas (verde, amarillo, púrpura) que podrían ser vendidas o arrendadas. El pantano (amarillo) son humedales designados.

De los aproximadamente 25 millones de dólares del precio de compra, 7 millones provinieron de un bono para espacios abiertos aprobado por los votantes en 2021. El condado también informó que 10 millones de dólares procedieron de su impuesto por alojamiento (transient room tax), un impuesto sobre las ventas en habitaciones de hotel y casas de vacaciones, y 210,000 dólares provinieron de impuestos sobre las ventas para el transporte .

Medio millón de dólares provinieron de la Iniciativa de Recreación al Aire Libre de Utah (Utah Outdoor Recreation Initiative), 6.2 millones de dólares del Departamento de Agricultura de los EE. UU. y 2.5 millones de dólares del Fondo Federal de Conservación de Tierras y Aguas (Land and Water Conservation Fund).

“Ha sido un honor trabajar junto a la familia Ure a lo largo de este viaje de conservación”, dijo la Directora de Tierras y Recursos Naturales del Condado de Summit, Jess Kirby. “Su decisión de elegir la conservación sobre el desarrollo es un regalo profundo tanto para la tierra como para la comunidad”.

El Condado de Summit realizó su pago inicial para comenzar el proceso de compra en la primavera de 2023.

Cerrar el trato tomó más tiempo de lo esperado, en parte porque involucra fondos federales y el gobierno federal cerró temporalmente en 2025. El personal del condado logró extender la fecha de cierre por un año .

El Condado de Summit y Summit Land Conservancy son patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison