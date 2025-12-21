Exabogado del área de Park City irá a prisión tras violar su libertad condicional

Joe Wrona compareció encadenado en el Tribunal del 3er Distrito la tarde del 19 de diciembre, y un juez lo sentenció a prisión.

El exabogado fue acusado de violación y luego admitió los cargos de abuso sexual grave e incesto en 2023 por actos que involucraron a su hija biológica adulta. Aceptó un acuerdo de culpabilidad para cumplir un tiempo reducido en la cárcel , no en prisión, con la condición de nunca volver a contactar a su hija.

Sin embargo, le envió una carta en septiembre.

El juez Richard Mrazik restableció la sentencia original el 19 de diciembre, que conlleva de uno a 15 años de prisión, por la violación de la libertad condicional.

La hija expresó en una declaración de impacto de la víctima que desea verlo cumplir los 15 años completos. "Considerando sus acciones, obtuvo un trato bastante favorable del sistema de justicia", escribió. "Todo lo que tenía que hacer era dejarme en paz".

El juez señaló que los detalles de la presunta violación de Wrona eran relevantes. Mrazik dijo que Wrona fue acusado de enviar la carta desde Florida con franqueo de Utah, "fingiendo ser otra persona".

"Esa conducta, que incluye la suplantación de otra persona, muestra y demuestra que usted no es un buen candidato para la supervisión en la comunidad", le dijo Mrazik a Wrona.

Wrona admitió haber enviado la carta, pero afirmó que fue una acción "impulsiva" que no volvería a repetir. Su abogado, Earl Xaiz, solicitó tiempo de cárcel en lugar de prisión y que se le prohibiera a Wrona salir del estado.

El fiscal Joe Hill calificó el contenido de la carta como "diabólico" y "manipulador". Hill sostuvo que los hechos no respaldan las afirmaciones de impulsividad de Wrona; entre otras cosas, tuvo que haber buscado la dirección actual de su hija.

Ella escribió que recibir la carta fue como un "golpe en las entrañas", causándole dolor, paranoia y dejándola sintiéndose insegura nuevamente. "Mi futuro no debería sufrir más por las acciones de este hombre", escribió la hija.

Se esperaba que Wrona fuera trasladado de la cárcel al Departamento de Correcciones de Utah la semana siguiente. Sigue teniendo prohibido contactar a su hija.

No quedó claro de inmediato si recibiría crédito por el tiempo cumplido en la cárcel del condado de Summit o si presentaría una apelación.

Artículo traducido por Connor Hollison