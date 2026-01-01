El Centro de Avalanchas de Utah advierte a los esquiadores y practicantes de snowboard sobre los peligros del fuera de pista (back country) tras registrarse varios deslizamientos

El Centro de Avalanchas de Utah (UAC) informa de un peligro de avalancha moderado en las zonas fuera de pista esta semana, tras las recientes tormentas en las montañas Wasatch.

El pronosticador del UAC, Drew Hardesty, señaló que el mejor y más seguro lugar para esquiar y practicar snowboard será en pendientes de ángulo bajo en las elevaciones medias y altas.

"Al salir al backcountry hoy, verán avalanchas de nieve suelta, seca y húmeda en sus respectivos hábitats", comentó el martes en el programa "Local News Hour" de KPCW .

Explicó que quienes realizan actividades recreativas podrían enfrentarse a dos tipos distintos de deslizamientos.

El viento de Nochebuena creó placas en elevaciones superiores a los 10,000 pies que podrían deslizarse, aunque no serán graves a menos que los esquiadores entren en terrenos más empinados. El problema serio de deslizamiento son las avalanchas de placa dura.

"Es algo que yo llamaría de baja probabilidad pero de alta consecuencia", dijo. "Se trata de activar una avalancha de placa dura que se hunde de 2 a 3 pies de profundidad hasta llegar a la nieve vieja y facetada".

Esa nieve vieja se encuentra bajo una costra que se formó tras las lluvias de principios de diciembre; si esa costra se rompe, podría ser peligroso. Mencionó que uno de estos deslizamientos ocurrió entre Alta y Brighton durante el fin de semana.

"Tenía entre 1 y 3 pies de profundidad y un par de cientos de pies de ancho", dijo. "Estuvieron muy cerca de la tragedia. Estos son los tipos de avalanchas que te matan".

Hardesty dijo que el deportista que provocó la avalancha no resultó herido, pero activó una segunda mientras evitaba la primera.

Cuatro personas en el backcountry han sido atrapadas y arrastradas por deslizamientos desde el domingo 28 de diciembre. Ninguna resultó herida de gravedad. Hasta el momento, nadie ha fallecido en una avalancha en Utah en lo que va de la temporada.

Para más información, el informe diario del Centro de Avalanchas de Utah está disponible aquí .

Artículo traducido por Connor Hollison