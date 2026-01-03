Basin Recreation pide a los residentes que se mantengan alejados de los senderos de menor altitud

En Snyderville Basin, Basin Recreation informa que todos los senderos de superficie blanda están muy embarrados y son propensos a sufrir daños. Recomiendan utilizar las rutas pavimentadas de asfalto para traslados o dirigirse a zonas de mayor altitud.

Mike Rossberg, de la Wasatch Trails Foundation, señaló que el clima tiene un lado positivo: hace frío en las zonas altas. Indicó que Bonanza Flat recibió unas tres pulgadas de nieve el jueves por la noche.

“La pista nórdica de Bonanza tendrá una renovación completa, los carriles clásicos se trazarán donde sea posible y el sendero de vía única de Bonanza se volverá a compactar esta mañana”, comentó a KPCW el viernes por la mañana.

Los esquiadores nórdicos, los usuarios de raquetas de nieve y los senderistas pueden tomar el transporte gratuito Bonanza Winter Shuttle para subir al área de recreación.

El transbordador tiene capacidad para hasta 11 pasajeros, cuatro bicicletas de llantas anchas (fat-tire bikes), equipo de esquí de fondo y raquetas de nieve. Se permiten perros siempre que lleven bozal.

Los pasajeros pueden abordar el transporte en Empire Canyon Lodge, al cual se puede acceder mediante el autobús 9 Purple desde el Old Town Transit Center, con una frecuencia de cada 30 minutos.

El primer transbordador sale a las 8:45 a. m. y el último a las 4:45 p. m.

