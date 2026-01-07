Summit Land Conservancy registra el mejor año de su historia

El Summit Land Conservancy protegió más de 6,500 acres de espacios abiertos en 2025 a través de siete nuevas servidumbres de conservación. La directora ejecutiva, Cheryl Fox, afirma que este resultado refleja el trabajo iniciado en 2023 con la campaña de la organización “For our Future” (Por nuestro futuro), la cual fue diseñada para salvar más tierra, y hacerlo más rápido.

“Esto fue una respuesta a las solicitudes que recibimos de comunidades en todo el norte de Utah para ayudar a salvar, en algunos casos, sus comunidades rurales y sus paisajes rurales”, dijo Fox el martes durante el programa “Local News Hour” de KPCW. “En otras partes del Wasatch Back, la gente nos pedía ayuda para salvar el acceso recreativo. Así que nos analizamos y dijimos: ‘Bueno, saben, hay cosas que podemos hacer para ayudar en estas situaciones; sigamos adelante y veamos si podemos recaudar un poco más de dinero y hacer un poco más’”.

Con las adiciones más recientes, el Summit Land Conservancy ha ayudado ya a proteger más de 25,000 acres desde su fundación en 2002. Ese total incluye propiedades muy conocidas como McPolin Farm, Round Valley y Treasure Hill.

Si bien los funcionarios electos son quienes deciden en última instancia qué parcelas de espacio abierto proteger, Fox señala que son los votantes quienes hacen posible la conservación al aprobar aumentos de impuestos para financiar este trabajo.

De cara al 2026, Fox dice que el conservatorio aspira a establecer un nuevo récord.

“Solíamos decir que teníamos cosas ‘en la tubería’, pero luego pensé que tal vez esa no era la mejor analogía para una organización de conservación. Así que ahora decimos que tenemos cosas en nuestro invernadero que están brotando y creciendo, y tenemos proyectos de más de 10,000 acres que podrían concretarse en 2026 si logramos seguir contando con personal disponible para realizar el trabajo y sacar adelante estos proyectos”.

Fox se muestra optimista en cuanto a que el financiamiento federal para la conservación de tierras continuará, aunque la competencia por esos fondos podría aumentar. Señala que los legisladores del Congreso, de ambos partidos, han apoyado históricamente la protección de las tierras agrícolas y ganaderas.

Artículo traducido por Connor Hollison