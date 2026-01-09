El condado de Summit lanzará una línea directa para quejas sobre alquileres a corto plazo

El condado con la mayor cantidad de alquileres a corto plazo en Utah está reactivando un subcomité interno para regularlos.

Las nuevas regulaciones de STR se incluyen entre las metas de vivienda del condado de Summit establecidas en el plan de trabajo de 2026 que los miembros del consejo del condado de Summit aprobaron el 7 de enero.

La subdirectora del condado, Janna Young, dice que el personal comenzó a usar un nuevo software en 2025 para gestionar las licencias de alquileres a corto plazo.

“Hemos implementado un sistema de software este año [pasado] que nos está brindando datos realmente útiles que nos gustaría llevar a nuestro grupo de trabajo para considerar regulaciones adicionales para los alquileres a corto plazo, para la consideración del consejo, utilizando esos datos”, dijo Young en la reunión del consejo del 7 de enero.

Young le dijo a KPCW que las primeras cartas para los alquileres nocturnos sin licencia se enviaron el otoño pasado, alentando a los propietarios de Airbnbs y VRBO, por ejemplo, a obtener las licencias comerciales requeridas.

El condado contrató a un oficial de cumplimiento de códigos especialmente para las reglas de STR en marzo pasado, el oficial de policía retirado Scott Buchanan.

Buchanan dice que el condado de Summit lanzará una línea directa el 16 de enero para responder a las inquietudes de los residentes y las preguntas de los propietarios de viviendas.

“A veces hay desafíos en los vecindarios con los alquileres nocturnos, y esos desafíos pueden ser problemáticos cuando las únicas personas que los abordan son las fuerzas del orden locales”, dijo Buchanan a KPCW. “Solo como ejemplo, cuando hay quejas por ruido en un lugar en particular, en última instancia, si un oficial del sheriff o un oficial de policía tiene que responder a eso, hay otros asuntos que podrían ser más críticos en ese momento y, por lo tanto, el tiempo de respuesta es un poco más largo”.

Dice que la línea directa que entrará en funcionamiento a finales de este mes es (435) 615-3924. El identificador de llamadas aparecerá como “Summit County” en los teléfonos de los propietarios y administradores de propiedades.

Una ley estatal de 2025 facilitó las medidas drásticas contra los STR sin licencia, ya que los gobiernos locales no pueden recaudar impuestos sobre las ventas de ellos.

Ahora, las regulaciones de STR se están extendiendo por el Wasatch Back.

En diciembre , Midway comenzó a exigir que los alquileres nocturnos tengan publicada la información de contacto del administrador de la propiedad, y está aumentando el período de prueba para las propiedades que reciben múltiples infracciones.

Un par de meses antes de eso, Francis limitó la cantidad de STR permitidos en el pueblo.

Y Heber también está aplicando un límite de ocupación y reglas adicionales para los propietarios de viviendas.

En marzo pasado, Kamas impuso una moratoria a los nuevos alquileres a corto plazo, con algunas excepciones , mientras espera ver qué nuevas reglas redactará el grupo de trabajo interno del condado de Summit.

Ese grupo incluye al personal del condado y a los miembros del consejo Roger Armstrong y Tonja Hanson.

Algunos residentes que viven junto a los STR agradecerían más regulación, como los propietarios de viviendas con los que KPCW habló en Summit Park el año pasado.

Los profesionales de la industria de bienes raíces han expresado su preocupación por las “prohibiciones completas o límites”.

La Western Mountain Resort Alliance, un grupo de juntas de REALTORS de pueblos de esquí de América del Norte, dice que la regulación extrema dañaría el valor de las propiedades. Eso es lo que el asesor de políticas de vivienda de la alianza, Jack Greacen, dijo a los consejos de Park City y del condado de Summit en agosto de 2024, citando la Quinta Enmienda.

“La regulación termina teniendo una consecuencia no deseada que no necesariamente perjudica al propietario del STR”, dijo Greacen, analizando el ejemplo de un límite a los alquileres nocturnos en Palm Springs, California. “Termina perjudicando a los propietarios de viviendas en todas las comunidades porque se produjo una expropiación sin una compensación justa para cubrir a esas personas”.

Pero los alquileres a corto plazo suelen ser criticados por vaciar las comunidades o hacerlas menos asequibles.

A partir de abril de 2025, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Económico del Condado de Summit estimó que el 38.3% de todas las viviendas en el condado estaban “vacantes”. Eso significa que no están ocupadas por su propietario o un inquilino a largo plazo, como en el caso de los alquileres nocturnos.

En Park City, el 56.5% de las viviendas se clasificaron como “vacantes”. Eso es un poco menos que una estimación de la ciudad de 2021 que decía que el número era del 67.4%.

El condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison