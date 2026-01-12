Siguiendo la tendencia estatal, el uso de bolsas de nicotina aumenta entre los estudiantes del condado de Summit

Según la encuesta de Salud Estudiantil y Prevención de Riesgos (SHARP) de 2025, hubo un aumento del 300% en los jóvenes de Utah que utilizaron bolsas de nicotina para probar el tabaco por primera vez. Eso representa un incremento del 1.6% en 2023 al 3.4% en 2025.

El educador de salud del Departamento de Salud del Condado de Summit, Matt Wolbach, dijo que el aumento puede deberse a que existen más regulaciones estatales relacionadas con el vapeo.

“La mayoría de los vapeadores de sabores no se venden legalmente en el estado de Utah; los únicos que se permite comprar legalmente son los vapeadores con sabor a tabaco y mentol”, señaló.

Dijo que las bolsas de nicotina , que pueden contener saborizantes además de nicotina en polvo, también son más accesibles para los jóvenes que los vapeadores.

En el condado de Summit, hubo un aumento de casi el 122% en el uso de por vida de estos productos de tabaco sin humo adictivos entre los estudiantes, pasando del 3.7% en 2023 al 8.2% de los estudiantes en 2025.

Y aunque el porcentaje de uso no es tan alto como el del vapeo, el alcohol o la marihuana —de hecho, el abuso de sustancias entre los jóvenes está disminuyendo en todo el estado—, los líderes de salud dicen que las bolsas de nicotina son algo de lo que hay que estar pendientes.

Wolbach dijo que la mayor preocupación es la adicción. La nicotina provoca que se libere mucha más dopamina de lo normal, lo que afecta el desarrollo del cerebro juvenil y causa adicción.

“Al principio, algunos jóvenes empiezan a consumirlo para intentar ayudar a manejar el estrés y la ansiedad, pero vemos muy rápidamente que eso resulta contraproducente y se convierte en otro factor de estrés”, dijo Wolbach.

Wolbach señaló que también hay evidencia de que las bolsas provoca retracción de las encías y otros daños en la boca, aunque no existen muchos datos a largo plazo sobre los productos.

El empaque de las bolsas también puede ser engañoso.

“Lo principal con las bolsas de nicotina es que generalmente se comercializan como libres de tabaco”, dijo Wolbach. “Así que se tiene la visión de que podrían ser menos dañinas, pero seguimos viendo el daño que causan, y sigue siendo nicotina sintética lo que se utiliza”.

Wolbach dijo que el condado trabaja con las escuelas locales y los líderes de los distritos para educar a los estudiantes sobre los riesgos del uso de las bolsas de nicotina. Eso incluye dar presentaciones en las aulas y recursos para los estudiantes sorprendidos con productos de nicotina en el campus.

Sin embargo, Wolbach dijo que la mejor manera de prevenir el uso de cualquier sustancia es que los padres hablen con sus hijos y establezcan expectativas alrededor de los 9 años de edad.

Artículo traducido por Connor Hollison