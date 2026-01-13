Varios estudiantes y personal de South Summit en cuarentena tras posible exposición al sarampión

El Departamento de Salud del Condado de Summit se ha puesto en contacto con unos 20 estudiantes y personal de la Escuela Primaria South Summit que pudieron haber estado expuestos al sarampión el 5 de enero.

Un estudiante no vacunado de la Primaria South Summit estuvo en la escuela ese día y dio positivo al virus el 10 de enero, siendo este el primer caso del condado de Summit en medio de un brote nacional .

El director de salud del condado de Summit, Phil Bondurant, dijo que el estudiante que dio positivo estuvo expuesto al virus durante las vacaciones por un pariente que tenía sarampión.

El estudiante no presentaba síntomas el 5 de enero, pero Bondurant dijo que su familia lo retiró de la escuela después de que el departamento de salud se pusiera en contacto con ellos.

“No puedo agradecer lo suficiente al Distrito Escolar de South Summit. A las enfermeras escolares, al superintendente, incluso a las familias que están lidiando con este lado difícil de una respuesta al sarampión. Esto no es fácil”, dijo Bondurant en el programa "Local News Hour" de KPCW el 12 de enero. “Hay frustración, absolutamente, y eso es comprensible, pero también hay una comprensión de lo que debe suceder para proteger al Distrito Escolar de South Summit, a la escuela primaria, y asegurarse de que esto no se vuelva más grande de lo que debería ser”.

El departamento de salud está pidiendo a los aproximadamente 20 estudiantes y miembros del personal que pudieron haber estado expuestos que permanezcan en cuarentena durante tres semanas. Pueden regresar a la escuela el lunes 26 de enero.

“No es algo que la salud pública espere con ansias, pero es algo que defendemos, ya que es un proceso comprobado para asegurarnos de que estamos protegiendo no solo a la escuela, no solo a los niños y al personal, sino también a la comunidad”, dijo Bondurant sobre el procedimiento de cuarentena.

El director de salud del condado dijo que incluso un solo caso de sarampión es un asunto serio debido a lo contagioso que es este virus que se transmite por el aire. Las personas no vacunadas tienen una probabilidad de 9 a 10 de contraer la enfermedad si se exponen a ella.

Los funcionarios de salud dicen que una dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) tiene un 93% de efectividad para prevenir el sarampión. Dos dosis de MMR tienen un 97% de efectividad.

“Si su hijo está vacunado, o usted como miembro del personal o de la familia está vacunado y expuesto, le animamos a que simplemente vigile los síntomas, pero que continúe con su día y con su vida de forma normal”, dijo Bondurant. “Es realmente a nuestra población no vacunada a la que queremos proteger y cuidar”.

Los síntomas del sarampión suelen comenzar entre 7 y 14 días después de la exposición y pueden incluir tos, fiebre alta y una erupción cutánea roja que pica. Las complicaciones del virus pueden poner en peligro la vida.

Los expertos en salud dicen que las personas que piensen que pueden tener sarampión deben llamar con antelación antes de ir al consultorio de un médico o a una sala de emergencias para evitar exponerse a otros.

Utah tiene ahora al menos 176 casos confirmados de sarampión en 2026 y 2025, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado.

El virus fue declarado "eliminado" en los EE. UU. en el año 2000, pero está en aumento tras resurgir en 2018 y 2019 .

