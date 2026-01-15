© 2026 KPCW

Cómo el Distrito Escolar de South Summit se planificó con antelación para el sarampión

KPCW | By Connor Thomas
Published January 15, 2026 at 7:39 AM MST
South Summit School District offices are seen in Kamas.
South Summit School District
Las oficinas del Distrito Escolar de South Summit se ven en Kamas.

El distrito solicitó los registros de vacunación contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR), y los maestros prepararon paquetes de aprendizaje a distancia para los estudiantes.

Los estudiantes de la Escuela Primaria South Summit que se encuentran en cuarentena tras una posible exposición al sarampión el 5 de enero utilizarán paquetes de aprendizaje impresos para estudiar en casa.

El superintendente de South Summit, Greg Maughan, dijo a KPCW que la tecnología de videoconferencia utilizada durante el inicio de la pandemia de COVID-19 no funcionará en este caso.

“Durante el COVID, si experimentaste el intentar enseñar en línea y en persona al mismo tiempo, realmente no es posible. No es factible”, dijo en el programa “Local News Hour” de KPCW el 13 de enero. “Los maestros ciertamente están dispuestos y desean trabajar con los estudiantes y padres tanto como podamos para intentar ayudar a mantener a los niños al día y evitar que se retrasen”.

Los maestros prepararon los paquetes de aprendizaje antes de que se confirmara el primer caso positivo de sarampión en el condado de Summit este año.

Maughan señaló que el distrito escolar ha estado planificando su respuesta junto con el Departamento de Salud del Condado de Summit, el personal y los padres desde finales del verano.

“Pudimos comenzar a obtener documentos, como la documentación de inmunización de las personas y demás, lo cual ayudó mucho”, dijo. “Porque el número [de personas en cuarentena] habría sido mucho mayor de lo que fue”.

El superintendente informó que unos 20 estudiantes y algunos miembros del personal permanecen en casa desde que fueron expuestos. El periodo de cuarentena es de tres semanas, por lo que podrán regresar a la escuela el lunes 26 de enero.

Aquellos que han recibido las dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola no han tenido que quedarse en casa. Los expertos en salud afirman que una dosis tiene una efectividad del 93% para prevenir infecciones de sarampión, y un 97% después de dos dosis.

Los síntomas del sarampión suelen comenzar de siete a 14 días después de la exposición y pueden incluir tos, fiebre alta y una erupción roja con picazón. Las complicaciones del virus pueden poner en peligro la vida.

Maughan añadió que el departamento de salud del condado también se ha estado reuniendo con los distritos escolares de North Summit y Park City desde el verano para planificar ante el sarampión.

El caso identificado en la Escuela Primaria South Summit era el único caso confirmado en el condado de Summit hasta el 13 de enero.

En general, el departamento de salud del estado informa que se han diagnosticado al menos 199 casos de sarampión en todo el estado desde junio de 2025.

Artículo traducido por Connor Hollison
